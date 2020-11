Senado concede licencia a Samuel García; buscará gubernatura de NL

Esta mañana de miércoles, el senador Samuel García Sepúlveda solicitó licencia para separarse de su encargo como senador por Movimiento Ciudadano. El senador se registró como precandidato para la gubernatura de su estado, cargo para el cual competirá con Luis Donaldo Colosio Riojas, diputado local.

La licencia se hará efectiva a partir de hoy 18 de noviembre y será temporal.

"Se concede licencia al senador para separarse temporalmente de sus funciones legislativas", se aprobó esta mañana.

A partir de mañana se presentará como su suplente, Luis David Ortiz, quien llevará los trabajos de la comisión de Federalismo.

En conferencia de prensa, aseguró que no habrá intriga ni guerra sucia en el proceso interno de MC en el cual competirá con Colosio Riojas.

"Aquí en el Senado el tema del convenio fiscal está estancado. El estado de Nuevo León ha tenido gobiernos corruptos, ineptos e improvisados pero también se ha hecho para decir no a los problemas y soluciones porque no hay dinero", dijo.

Cuestionado sobre las diferencias que hay entre los precandidatos sobre el método de selección de quien competirá por la gubernatura, señaló que deben ser los militantes y simpatizantes quienes escojan al mejor cuadro para la contienda.

Colosio Riojas considera que el candidato se debe elegir mediante una encuesta abierta a la ciudadanía, mientras que Samuel García pide que se haga mediante una votación interna, al señalar que las precampañas son procesos internos de los partidos políticos y que estos deben dirigirse a sus militantes y simpatizantes para evitar que otros partidos intervengan en la vida interna.

"Porque lo aprecio y lo admiro (a Colosio Riojas) lo que propuso es un acto anticipado de campaña".

El día de ayer, Samuel García Sepúlveda, solicitó licencia para separarse de su escaño senatorial por MC a partir de este miércoles a fin de participar en la contienda interna por la postulación a la gubernatura de Nuevo León, frente al diputado local, Luis Donaldo Colosio, afirmó que es el único aspirante a la que desde hace seis años se ha estado preparando para ocupar el cargo y que defenderá a Nuevo León como nadie lo ha hecho, saliéndose del Pacto Fiscal, mientras los otros contendientes serían "un títere más" del presidente Andrés Manuel López Obrador.