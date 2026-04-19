Senado discute reforma para vivienda adecuada a trabajadores

CIUDAD DE MÉXICO, abril 19 (EL UNIVERSAL).- La presidenta del Senado de la República,

, informó que este martes 21 de abril se

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

laa la Ley de Vivienda, que garantiza el derecho a una "" para las y los trabajadores.Se trata de unaenviada por la Cámara de Diputados que permitirá al Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores () y al Fondo de Vivienda del ISSSTE () constituir filiales para comprar terrenos, construir o remodelar vivienda para su venta o renta.Además, sustituye el concepto de "vivienda digna y decorosa" por el de "", asociada a términos como, adecuación cultural,y disponibilidad de servicios."Esta, que proviene de la iniciativa de la presidenta, la doctora, busca hacer más accesible la adquisición depara las personas trabajadoras y atender esa", puntualizó la presidenta de la Mesa Directiva.En unpublicado en redes sociales, Laura Itzel Castillo anunció la llegada de un paquete de otras, que incluyea la Ley General de Salud en materia de enfermedades raras; adición a la Ley General de Sociedades Cooperativas, en materia de fomento de cultura organizacional de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos; cambios a la Ley Federal del Trabajo y Ley del Seguro Social; ya seguridad social (IMSS e ISSSTE).También una adición a la; declaratoria deldel Xoloitzcuintle; adición a la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales;para fortalecer a las; declaratoria delde las y los productores de nuez; adición a la Ley General de Salud, en materia de prevención; yen fiscalización, contabilidad gubernamental y coordinación fiscal.Por otra parte, la senadora de Morena adelantó que el próximo martes informará al pleno del Senado de la recepción delde la(FGR). Destacó que en esa misma sesión, se someterá a discusión y votación la reforma a laCastillo Juárez indicó que en las sesiones de esta semana se discutirá lanacionales paray también será analizada y discutida una reforma a las leyes en materia de fiscalización para fortalecer a la