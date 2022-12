Senado no debe aprobar plan B en materia electoral, dice Coparmex

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 7 (EL UNIVERSAL).- Para la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), los senadores no deben aprobar el plan B en materia electoral porque es un amago contra la democracia.

Aunque dijeron que el rechazo a la reforma constitucional en materia electoral es un avance porque refleja la voluntad ciudadana de no vulnerar la democracia, el plan B daña la democracia.

La aprobación en fast track a reformas de leyes electorales se hizo de forma "desaseada" sin análisis ni consenso, e incluso sin conocerse su contenido, manifestaron.

Los cambios que aprobó la Cámara de Diputados son un "amago en contra de la democracia, y un desafío a los millones de ciudadanos que se manifestaron en todo el país; es una maniobra para desmantelar los organismos electorales y allanar el camino para elecciones con influencia del gobierno. No es fruto del consenso, sino de una imposición", dijo la Coparmex.

Para la Confederación, "si las fuerzas políticas quieren conquistar el poder, deben hacerlo en un escenario parejo, respetando la ley y logrando convencer a los ciudadanos; no mediante argucias legislativas que alteren la equidad en la contienda electoral".

Coparmex afirmó que "no es la forma ni el momento para una reforma electoral que no tenga el consenso de todas las fuerzas políticas y el respaldo ciudadano; no se trata de una reforma cualquiera, es una que golpea de lleno a nuestro sistema nacional electoral".