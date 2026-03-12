Senado sepulta las "pensiones doradas"

Ciudad de México.- El Senado de la República aprobó y turnó a la Cámara de Diputados el dictamen que sepulta las llamadas "pensiones doradas" que reciben algunos exfuncionarios y exdirectivos de empresas estatales y organismos públicos como la extinta Luz y Fuerza, CFE, Pemex, Banobras y Nacional Financiera, que iban de 100 mil a un millón de pesos mensuales y que ahora quedarán tasadas en 70 mil.

En la sesión vespertina se aprobó por unanimidad por 116 votos la reforma presidencial, que, a pesar de recibir el respaldo de senadores del PRI, PAN y MC, cuestionaron que no se haya incluido a los pensionados de las Fuerzas Armadas, de las secretarías de Estado y de las universidades públicas, así como su aplicación retroactiva.

El dictamen turnado a San Lázaro modifica el artículo 127 de la Constitución para que cualquier pensión otorgada en el país no supere la mitad del salario mensual del presidente de la República, es decir, aproximadamente 70 mil pesos mensuales.

Con la implementación de esta medida, el gobierno federal estima un ahorro aproximado de 5 mil millones de pesos.

Según datos oficiales, entre 3 mil 404 y 5 mil 600 exfuncionarios y exdirectivos de empresas estatales y banca de desarrollo perciben pensiones superiores al salario de la presidenta.