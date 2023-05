Senado tiene 3 días para nombrar a comisionado del Inai

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 29 (EL UNIVERSAL).- Una jueza federal otorgó una nueva suspensión que ordena al Senado realizar un periodo extraordinario de sesiones para nombrar a un nuevo comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

Celina Angélica Quintero Rico, jueza décimo de distrito en materia administrativa, con sede en la Ciudad de México, concedió la medida cautelar en favor del Consejo Consultivo del Inai.

La sentencia establece un plazo de tres días, a partir de que se realice la notificación oficial, para que los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, elaboren la propuesta con el nombre del candidato que deberá sustituir al comisionado Francisco Javier Acuña Llamas.

También otorga un plazo de tres días a la Comisión Permanente para convocar a la Cámara alta a celebrar la sesión extraordinaria.

Adicionalmente, Quintero Rico ordenó a la Comisión permanente y la Jucopo para que, en un plazo no mayor de 48 horas, acrediten que dieron cumplimiento a la suspensión que otorgó hace unos meses para que se designara a los otros dos comisionados faltantes.

La sentencia advierte que en caso de omisión, se interpondrán multas que pueden ir de 50 hasta 10 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a más de 351 mil pesos.

Por lo anterior, se ordenó a la Secretaría General de Acuerdos a la Secretaría General de Servicios Administrativos y a la Tesorería del Senado que proporcione, en no más de 72 horas, los nombres, fechas de nacimiento y Registro Federal de Contribuyente de quienes integran la Jucopo y la Comisión Permanente, para que en caso de que no acaten la resolución, se les interpongan las multas.