"Senado trabajará con prudencia y mesura en regulación de cannabis"

El líder del Grupo Parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que el Senado de la República trabajará con prudencia y mesura para reformar la Ley General de Salud, a fin de regular el tema de la marihuana y construir una legislación que le ayude y beneficie al país y a la sociedad.

En un video publicado en sus redes sociales, el senador presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) anunció que de inmediato se reunirá con todos los grupos parlamentarios y sus coordinadores para comenzar a construir la nueva ley con base en los consensos "de manera amplia, también escuchando a la sociedad.

Esa es nuestra obligación y no vamos a renunciar a ella", subrayó.

Reconoció que es un tema delicado, pero recordó que en lo personal siempre ha expresado que "es positivo estar de acuerdo en la regulación del uso de la cannabis".

Monreal Ávila señaló que el Poder Judicial ha tomado una decisión que todos deben observar y respetar. Sin embargo, advirtió que aún existen elementos ambiguos y de indefinición "que tendremos que ir atendiendo en los próximos días y semanas", ponderando los criterios que se deben aplicar.

Recordó que el Congreso de la Unión decidió no precipitarse en una materia tan delicada como una ley general del uso de la cannabis. "Creo que fue lo correcto. Por eso no aceptaríamos ninguna consideración de inconformidad con nuestro trabajo, por miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ellos están haciendo su trabajo y nosotros estamos ponderando los criterios que debemos aplicar para una ley general".

Por su parte, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Eduardo Ramírez, afirmó que la decisión de la SCJN es positiva para México y representa un paso importante para despenalizar el uso de la marihuana y generar condiciones de mayor seguridad para el país.

El senador de Morena dijo que la resolución de la Corte estuvo estrictamente apegada a derecho y a la justicia social.