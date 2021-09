Senador califica de "traidores" a integrantes de nuevo grupo plural

El senador de Morena, Salomón Jara Cruz calificó de traidores a los senadores Germán Martínez, Nancy de la Sierra y Alejandra León Gastélum, por traicionar a los electores, al Movimiento que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, a Morena y al PT, partidos que los postularon.

"Es un fraude y están traicionando a los electores, porque ellos formaron parte de una coalición de la 4T, entonces es un fraude de ellos hacía los ciudadanos que le dieron su confianza, que le dieron su apoyo en su momento y, en ese sentido, no tiene ninguna validez y es un fraude a los electores de sus estados. (...) También están traicionando a su partido, traicionando al movimiento que conformaron", reprochó.

En entrevista, el legislador por Oaxaca acusó a los integrantes del nuevo grupo plural de pretender "desestabilizar al Senado", ya que "hay un trasfondo político que tiene que ver con evitar que siga habiendo estabilidad política en el Congreso".

Salomón Jara advirtió que el Senado no puede ni debe reconocer formalmente al nuevo grupo plural, "ya que no tiene ningún sustento legal, tal y como lo señaló la propia presidenta de la Mesa Directiva, Olga Sánchez Cordero".

En otro tema, el legislador se destapó como aspirante a la gubernatura de Oaxaca para las elecciones del próximo año.

Señaló que confía en las encuestas anunciadas por el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, quien ya aclaró que no se definirá la candidatura por cuota de género, sino que podrán participar hombres y mujeres en la contienda interna.

Además, Jara Cruz descartó que pueda haber "dados cargados" en el proceso interno en favor de la senadora Susana Harp.

"Yo espero que haya unas encuestas claras, transparentes, se nos ha prometido que va a haber una encuesta espejo y que esa encuesta espejo puede medir también los resultados de la encuesta oficial".