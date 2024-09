Senador emecista Daniel Barreda anuncia voto contra reforma judicial

Luego de que había mantenido una postura ambigua respecto a la reforma judicial, el senador de Movimiento Ciudadano (MC) Daniel Barreda aclaró que votará en contra del dictamen.

Entrevistado al llegar a la sede alterna del Senado para participar en la sesión ordinaria, el legislador por Campeche denunció una persecución política de la gobernadora de ese estado, Layda Sansores.

Daniel Barrera aseguró que él es "el más interesado en que se concrete una reforma judicial, pero no ésta que propone Morena.

"Yo vengo de Campeche y en Campeche desde hace dos años y medio hemos estado envueltos en una persecución política por el gobierno del Estado. Hoy Eliseo Fernández tenía que estar en el Senado, le violaron los derechos político-electorales. Hoy Bibi Ravelo, que es la alcaldesa de Campeche, está perseguida políticamente, le están armando carpetas de investigación. Pablo Arce, que es diputado también, le están armando carpetas de investigación. Nuestro diputado federal desde ayer está siendo violentado en su hogar, en el hogar de su mamá, con carpetas de la Fiscalía.

"Claro que necesitamos una reforma judicial, pero hay que leerla, hay que entenderla, no nada más porque lo pide un grupo o lo niega otro grupo, hay que decir sí o no. Yo me encargué de eso, me encargué de leerla, de estudiarla y por lo pronto mi respuesta es no, no a la reforma judicial", recalcó.

Por su parte, el coordinador de MC en el Senado, Clemente Castañeda denunció que en las últimas horas ha habido una campaña de presión, de desprestigio, contra uno de nuestros compañeros, con el senador Daniel Barrera de Campeche, a quien le reconozco siempre su compromiso, su valentía, para con su Estado y para con Movimiento Ciudadano. De viva a vos todas mis compañeras y compañeros, han dicho cuál va a ser el sentido de nuestro voto, así es que le decimos al pueblo de México, de Movimiento Ciudadano no se preocupen, no tengan ninguna duda, MC va a votar con convicción en contra de la mal llamada reforma judicial".