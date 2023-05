Senador de Morena exhibe supuestos mensajes de Norma Piña para "intimidarlo"

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 17 (EL UNIVERSAL).- Alejandro Armenta, senador de Morena, denunció que la noche de este martes 16 de mayo comenzó a recibir mensajes en WhatsApp "presuntamente del teléfono de la ministra presidenta de la Corte", Norma Lucía Piña.

En la Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente de este 17 de mayo, Armenta describió que a su secretaria le mandó mensajes una persona a nombre de Francisco Tapia, supuesto asesor de la ministra Piña, para ponerse en contacto con él.

El legislador informó que envió un escrito a la Corte y a la ministra Piña para verificar los mensajes que recibió: "Recibí mensajes a las nueve con un minuto, con la muy probable intención de presionar, de intimidar o incluso de pretender amenazar al suscrito por mi desempeño como legislador federal".

En Tribuna, el senador morenista solicitó a la ministra Piña, "bajo protesta de decir verdad", se puedan clarificar los hechos narrados y mostró las conversaciones.

"Respeto a las mujeres, respeto a la presidenta de la Corte, pero necesito que se haga una investigación, y para ello lo primero que necesito saber es si se confirma esta comunicación que presuntamente salió del teléfono de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación", señaló Armenta.

Armenta consideró que esto "podría ser grave y no lo puedo permitir": "Es un hecho que, de concretarse, sería lamentable".

"No he presentado denuncia, sino solicité por escrito que la presunta imputación se aclare", dijo el senador por Morena, cuya denuncia en tribuna fue calificada como "un circo" por parte de la oposición que se solidarizó con la ministra Norma Piña por la campaña de injurias que ordenó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La conversación

En la conversación se leen mensajes atribuidos a la ministra presidenta de la Corte: "Hola Soy Norma Piña. Hablo a nombre estrictamente personal, pero lo sostengo en público. Usted puede ver a los ojos a sus hijos o hijas después de lo que dice?".

"Y si quiere hacer pública esta conversación yo no tengo problema", también se lee.