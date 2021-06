Senador propone reforma para que empresas reciclen el agua

La reutilización del agua se debe considerar como una opción sostenible para reducir costos en las empresas y como un mecanismo para eliminar residuos de manera segura, así como abatir los niveles de desperdicio de este recurso vital, destacó el senador José Ramón Enríquez Herrera.

El legislador de Morena afirmó que las empresas e industrias son grandes consumidoras de agua a nivel mundial, lo que exige que se tomen decisiones para su gestión adecuada.

"Aunque puede considerarse una tarea compleja, existen ciertas medidas que hacen de la buena administración del agua, una acción completamente factible para la escasez de este líquido que enfrentará el ser humano", manifestó, al presentar una iniciativa para adicionar el artículo 92 BIS a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente.

Enríquez Herrera destacó que el sector industrial consume aproximadamente 14 por ciento de los recursos hídricos en México, mientras que la agricultura requiere del 70 por ciento. En su iniciativa, propone que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como autoridades competentes, fortalezcan los programas y estrategias para que empresas e industrias incorporen, en sus infraestructuras, el reúso de agua para sus diversas actividades.

Explicó que existen diversas soluciones para abordar eficazmente la escasez de agua, entre ellos está su reutilización, almacenamiento, manejo, conservación y la aplicación de numerosas tecnologías de tratamiento.

El senador morenista destacó que, en México, al menos 44 millones de personas no cuentan con una dotación diaria de agua potable. "Una de cada tres casas registradas no recibe agua todos los días, 25 por ciento la recibe cada tercer día o una vez por semana, y al menos dos millones 85 mil 208 personas no cuentan con agua, o suministros, por lo que deben abastecerse por sus propios medios", destacó.

En su iniciativa, que fue turnada de forma directa a las comisiones unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático; y de Estudios Legislativos del Senado, para su análisis y votación, Enriquez Herrera apuntó que la reutilización del agua se debe considerar como una opción sostenible y rentable, así como un mecanismo para reducir los costos en las empresas.