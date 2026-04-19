Senadora Bañuelos pide evitar propagación de gusano barrenador en Zacatecas

CIUDAD DE MÉXICO, abril 19 (EL UNIVERSAL).- A fin de evitar la

del gusano barrenador en

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y regiones colindantes, laurgió a la Secretaría del Campo de ese estado a coordinarse con las autoridades federales para reforzar las acciones de vigilancia epidemiológica, control sanitario y contención del gusano barrenador, así como implementar mecanismos de inspección, movilización y control de ganado para prevenir la diseminación del gusano barrenador y proteger lay la economía.La vicecoordinadora del Partido del Trabajo en el Senado llamó a la Secretaría de Salud dea implementarde información, capacitación y atención dirigidas a productores, ganaderos y población rural, sobre la, manejo adecuado y riesgos sanitarios asociados al gusano barrenador.En el documento, que fue inscrito en la, Geovanna Bañuelos recordó que el problema del gusano barrenador no es nuevo en México ni en el mundo. No obstante, gracias acon Estados Unidos y al fortalecimiento institucional a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, México logró ser declarado libre de esta plaga en la década de 1990."La confirmación delde gusano barrenador en el estado derepresenta un hecho de especial preocupación. No se trata únicamente de un evento aislado, sino de una señal de alerta que evidencia la vulnerabilidad del sistema sanitario frente a plagas de alto impacto", resaltó la legisladora.Geovanna Bañuelos recordó que elno es una actividad secundaria en la entidad, sino que es uno de los pilares que sostienen la economía rural y laDe acuerdo con datos Censo Agropecuario del 2022 dely Geografía, en el estado existen más de 90 mil unidades de producción agropecuaria, de las cuales una proporción significativa está vinculada a la; es decir, existen decenas de miles de productores y sus familias que dependen directamente de la ganadería como principal fuente de ingreso, por lo que cualquier afectación sanitaria como la presencia del gusano barrenador tiene consecuencias profundas."No se trata únicamente de la, sino de unque implica pérdidas económicas inmediatas para las y los productores, reducción en la productividad del hato ganadero y una afectación directa a laen los mercados nacionales", detalló.Geovanna Bañuelos advirtió que de no atender y contener elconfirmado puede implicar laa otras regiones del estado e incluso del país, con la posible afectación a lasy, sobre todo, un impacto desproporcionado en, quienes cuentan con menos recursos para enfrentar este tipo de contingencias.En este sentido, dijo, resulta fundamental que elde manera preventiva y no reactiva para contener lade esta plaga, proteger la economía rural y salvaguardar la, elementos esenciales para el desarrollo del país."Como senadora por, pero también como una mujer que conoce de cerca la, el esfuerzo que conlleva, el trabajo diario de las familias, que con dignidad sostienen a este país, no puedo ser indiferente. No podemos permitir que una plaga ponga en riesgo lo que tanto ha costado construir a miles de familias", concluyó Bañuelos.