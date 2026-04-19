Senadora Bañuelos pide evitar propagación de gusano barrenador en Zacatecas
El gusano barrenador afecta la ganadería, pilar económico de Zacatecas, con más de 90 mil unidades agropecuarias.
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CIUDAD DE MÉXICO, abril 19 (EL UNIVERSAL).- A fin de evitar lapropagación del gusano barrenador en Zacatecas
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y regiones colindantes, la senadora Geovanna Bañuelos urgió a la Secretaría del Campo de ese estado a coordinarse con las autoridades federales para reforzar las acciones de vigilancia epidemiológica, control sanitario y contención del gusano barrenador, así como implementar mecanismos de inspección, movilización y control de ganado para prevenir la diseminación del gusano barrenador y proteger la sanidad animal y la economía.
La vicecoordinadora del Partido del Trabajo en el Senado llamó a la Secretaría de Salud de Zacatecas a implementar campañas emergentes de información, capacitación y atención dirigidas a productores, ganaderos y población rural, sobre la detección oportuna, manejo adecuado y riesgos sanitarios asociados al gusano barrenador.
En el documento, que fue inscrito en la Gaceta Parlamentaria, Geovanna Bañuelos recordó que el problema del gusano barrenador no es nuevo en México ni en el mundo. No obstante, gracias a campañas binacionales con Estados Unidos y al fortalecimiento institucional a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, México logró ser declarado libre de esta plaga en la década de 1990.
"La confirmación del primer caso de gusano barrenador en el estado de Zacatecas representa un hecho de especial preocupación. No se trata únicamente de un evento aislado, sino de una señal de alerta que evidencia la vulnerabilidad del sistema sanitario frente a plagas de alto impacto", resaltó la legisladora.
Geovanna Bañuelos recordó que el sector ganadero no es una actividad secundaria en la entidad, sino que es uno de los pilares que sostienen la economía rural y la vida comunitaria.
De acuerdo con datos Censo Agropecuario del 2022 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el estado existen más de 90 mil unidades de producción agropecuaria, de las cuales una proporción significativa está vinculada a la actividad pecuaria; es decir, existen decenas de miles de productores y sus familias que dependen directamente de la ganadería como principal fuente de ingreso, por lo que cualquier afectación sanitaria como la presencia del gusano barrenador tiene consecuencias profundas.
"No se trata únicamente de la pérdida de animales, sino de un impacto en cascada que implica pérdidas económicas inmediatas para las y los productores, reducción en la productividad del hato ganadero y una afectación directa a la competitividad del estado en los mercados nacionales", detalló.
Geovanna Bañuelos advirtió que de no atender y contener el primer caso confirmado puede implicar la propagación a otras regiones del estado e incluso del país, con la posible afectación a las exportaciones ganaderas y, sobre todo, un impacto desproporcionado en pequeños productores, quienes cuentan con menos recursos para enfrentar este tipo de contingencias.
En este sentido, dijo, resulta fundamental que el Estado actúe de manera preventiva y no reactiva para contener la propagación de esta plaga, proteger la economía rural y salvaguardar la sanidad animal, elementos esenciales para el desarrollo del país.
"Como senadora por Zacatecas, pero también como una mujer que conoce de cerca la actividad ganadera, el esfuerzo que conlleva, el trabajo diario de las familias, que con dignidad sostienen a este país, no puedo ser indiferente. No podemos permitir que una plaga ponga en riesgo lo que tanto ha costado construir a miles de familias zacatecas", concluyó Bañuelos.
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