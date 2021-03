Senadora de Morena pide a Félix Salgado reconsiderar su candidatura

Antares Vázquez Alatorre, senadora de Morena y una de las que se han pronunciado con más fuerza en contra de la candidatura de Félix Salgado Macedonio, sostuvo su solicitud tanto al aspirante como a su partido para que primero dejen que concluya el proceso judicial y después designen candidatos.

Félix Salgado, dijo, debería considerar su aspiración mientras el tema se agota.

Hizo un llamado a la Fiscalía de Guerrero para que aclare las denuncias en contra del senador con licencia y deje de ser omisa como lo ha hecho durante tanto tiempo.

"Mi postura es la misma: no puedo violentar la presunción de inocencia de Félix; sin embargo, le hago un exhorto para que considere su postura y candidatura en tanto no se hayan esclarecido los expedientes en su contra. Eso limpiaría el proceso y allanaría el camino para las mujeres. Es muy difícil de probar, lo que no quiere decir que esos delitos no ocurran. Se tienen que deslindar responsabilidades", agregó.

--Pide alcaldesa con licencia de Acapulco que Salgado Macedonio dé la cara

La alcaldesa con licencia de Acapulco, Adela Román Ocampo, pidió al candidato oficial de Morena a la gubernatura, Félix Salgado Macedonio, dar la cara por las denuncias de violación sexual y acoso que hay en su contra.

"Félix Salgado tiene que salir y aclarar su situación, tiene que hablar y defenderse a sí mismo, como compañera que somos de una forma muy respetuosa le dijo que salga y que dé la cara, que explique al pueblo de Guerrero cuál es su situación", dijo en entrevista, el pasado martes, al final del mitin.