Senadora impulsa regulación nacional para Apps de transporte

CIUDAD DE MÉXICO, abril 19 (EL UNIVERSAL).- Ante la ausencia de un marco jurídico regulatorio nacional, que ha generado un vacío legal, dudas e incertidumbre, la

presentó una

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, a nivel federal, las, a fin de garantizar condiciones de seguridad, transparencia y equidad, tanto para usuarios como para conductores en todo el territorio nacional.La legisladora del PRI advirtió la necesidad de establecer unque defina directrices generales, para que cada, en ejercicio de su soberanía, pueda implementar sus propias medidas de regulación. En este sentido, la iniciativa destaca la obligación de publicar de manera clara lade tarifas.Además, las plataformas deberán informar la, el costo por kilómetro y por minuto, así como los criterios para la aplicación de tarifas "dinámicas" y comisiones. De igual forma, estarán obligadas a notificar cualquier modificación a la(Profeco) con al menos 30 días de anticipación, así como eliminar cláusulas que resulten perjudiciales para usuarios o conductores.Laalertó que, si bien estas plataformas han transformado laen menos de una década, actualmente operan sin un marco normativo federal específico, lo que genera desigualdades entre entidades. Recordó que lay Seguridad Vial no contempla este tipo de servicio, pese a su uso generalizado en diversas ciudades del país.En materia de seguridad, la iniciativa establece requisitos obligatorios como, documentación en regla y controles estrictos para prevenir la suplantación de identidad. Asimismo, propone la implementación de mecanismos deo facial para los conductores, tanto al inicio de cada jornada como durante la prestación del servicio.