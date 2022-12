Senadora López Rabadán pide separar de la Corte a ministra Esquivel

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 26 (EL UNIVERSAL).- La vicecoordinadora de la bancada del PAN en el Senado, Kenia López Rabadán, pidió que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) realice una profunda investigación sobre el presunto plagio de tesis en el que habría incurrido la ministra Yasmín Esquivel Mossa para obtener su título como licenciada en Derecho por esa máxima casa de estudios.

En su conferencia de prensa semanal, la legisladora panista advirtió que mientras el caso se resuelve, la ministra se debe separar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y de comprobarse un plagio, se debe iniciar un juicio político en su contra para retirarla definitivamente del cargo.

López Rabadán, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, afirmó que por esta situación, la SCJN está inmersa en un grave conflicto.

Denunció que López Obrador pretende no solo una ministra cómoda, sino también una presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modo, y lamentó que no entienda la división de poderes.

"AMLO sin lugar a dudas ha intentado y ha metido las manos en el Poder Judicial, ha definido quienes son sus ministras a modo, ha decidido volverse un referente inmoral para las decisiones de la Corte", enfatizó.

Aunque todavía no han concluido las investigaciones que realiza la UNAM, la senadora López Rabadán aseguró que Yasmín Esquivel se adueñó ilegalmente de la tesis de otra persona para titularse.

La legisladora mostró un trabajo comparativo de las coincidencias entre la tesis que presentó Edgar Ulises Báez Gutiérrez, en julio de 1986, para titularse como licenciado en Derecho, y la que Esquivel Mossa registró en septiembre de 1987 para la obtención de su título como licenciada en Derecho.

Acusó que la ministra Esquivel Mossa ha tomado una serie de decisiones para beneficiar al régimen de López Obrador o para beneficiarse ella misma.

Además, criticó que la ministra en vez de presentar pruebas que demuestren la autenticidad de su tesis, desplegó una cortina de humo para encubrir su falta, con el argumento de que esta es una campaña de difamación en su contra por su aspiración a suceder a Arturo Zaldívar en la presidencia de la SCJN.

"Estamos el día de hoy exigiendo tres cosas de manera puntual: Primero, que se investigue, que se investigue de manera eficiente y que se investigue para dar claridad en este asunto, y quien debe de investigar, evidentemente, es la UNAM.

"Segundo, que en tanto se resuelva esta investigación, la ministra Esquivel se separe del cargo, y tercero, que una vez que se compruebe que hubo plagio, se inicie un juicio político para retirarla del cargo. No puede ser ministra de la Corte si ha plagiado en la Universidad una tesis", sentenció.