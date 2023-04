Senadores de Morena acuerdan aprobar la Ley Minera

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 27 (EL UNIVERSAL).- La bancada de Morena en el Senado acordó, de forma unánime, respaldar la aprobación de la llamada Ley Minera, que será discutida este jueves en Comisiones y llevada al pleno para su debate.

En vísperas de que concluya el periodo ordinario de sesiones, y luego de los diferendos al interior del oficialismo sobre esta reforma presidencial, finalmente se acordó respaldarla, informó el coordinador de Morena, Ricardo Monreal.

En entrevista, Monreal expuso que en la reunión previa a la sesión ordinaria, el grupo parlamentario logró un respaldo unánime para que salga de Comisiones la Ley minera, por lo que está tarde se reanudarán los trabajos.

Monreal rechazó que existan presiones de Grupo México para no aprobar la reforma presidencial y apuntó: "No vamos a permitir presiones de grupos políticos, ni económicos".

Comentó que habrá que esperar que se discuta en Comisiones, pero es probable que hoy se discuta en el pleno.

La reforma a la Ley Minera; de Aguas Nacionales; del Equilibrio Ecológico y la de Protección al Ambiente, endurecen la obtención de concesiones mineras en México.

Sobre los 18 dictámenes que llegaron en las últimas horas desde San Lázaro, aseguró que no habrá dispensa de trámites por lo que todos serán turnados a comisiones para su análisis.