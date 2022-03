Senadores de oposición exigen cambiar estrategia de seguridad ante masacres

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 1 (EL UNIVERSAL).- Las bancadas del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano en el Senado exhortaron al presidente Andrés Manuel López Obrador a cambiar la estrategia de "abrazos y no balazos" que ha sido un fracaso ante la creciente inseguridad y las masacres recurrentes en el país como la ocurrida el pasado domingo en San José de Gracia, Michoacán.

Asimismo, criticaron severamente la propuesta del Presidente de la República de cambiar el nombre de los cárteles que están masacrando a la población y de estar más preocupado de su popularidad en vez de atender la violencia, impunidad y corrupción que permitió la masacre de 17 personas en ese poblado michoacano.

En el marco de la sesión ordinaria y en contraparte, senadores de Morena respaldaron por su parte la política de seguridad de la Cuarta Transformación e insistieron en responsabilizar a los gobiernos del pasado de la creciente inseguridad y violencia en el país.

Damián Zepeda, senador del Partido Acción Nacional (PAN), dijo que "ya basta de taparse los ojos y que el gobierno deje de estar volteando a otro lado. No pueden estar masacrando a mexicanos mientras usted -presidente López Obrador- está más preocupado por su popularidad".

Urgió a cambiar la actual estrategia de seguridad en el país porque la delincuencia está fuera de control, con un aumento en los homicidios y en el país cada 14 días ocurre una masacre.

"Exigimos que se garantice la paz, que se cambie la estrategia de seguridad, desmantelar al crimen con inteligencia", apuntó en tribuna y agregó que la exigencia de nuestra parte es que se haga un antes y después, "17 personas fusiladas no se pueden minimizar".

La senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Claudia Anaya Mota, dijo que las víctimas no son los morenistas, ni el Presidente de la República, sino los desplazados, las mujeres que son desaparecidas, torturadas, los ambulantes que son forzados a vender drogas por parte de grupos de la delincuencia que se pasean por los pueblos y barrios con armas de alto calibre.

Recordó la promesa presidencial de pacificar al país y le exigió al gobierno federal dejar de echar culpas al pasado. "Exigimos que tengan responsabilidad" y los llamamos a que revisen la actual estrategia de seguridad pública que ha fracasado.

El senador del grupo plural, Germán Martínez Cázares, llamó a cambiar la estrategia de seguridad pública en el país y dejar de echar culpas al pasado. "En que consuela a los familiares de las víctimas que García Luna esté detenido por los gringos, no por nosotros".

El exdirector del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en este sexenio, aseveró que el gobierno está haciendo narco política y necropolítica. "Hay que cortarle al financiamiento al narcotráfico de las elecciones", apuntó.

Criticó severamente la propuesta del presidente López Obrador de cambiarle el nombre al Cártel Jalisco Nueva Generación. "Que le van a poner ahora 'En Familia con Chabelo', es una ridiculez".

Cristóbal Arias, senador de Morena por Michoacán, dijo que es un problema que viene arrastrándose en este siglo. Sin embargo, hizo un llamado al Gobierno de la República, para que volteen los ojos al estado de Michoacán ante la crítica situación que se vive por lo que se requiere un respaldo más fuerte y más sólido para Michoacán.

Antonio García Conejo, senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y hermano del exgobernador Silvano Aureoles, exhortó a todas las bancadas a dejar de repartir culpas por la crisis de inseguridad en Michoacán y en el país, así como propuso un punto de acuerdo para llamar a los tres niveles de gobierno a coordinarse ante esta situación ante la fallida estrategia actual.

Casimiro Méndez, senador por Morena, aseguró que a pesar de la reciente masacre, Michoacán no es un estado fallido y dijo para pacificar el país no bastan seis meses, no bastan tres años al tiempo que recordó las masacres en tiempos de Fox, la declaración de guerra de Calderón, el "michoacanazo".

Kenia López, senadora del PAN, insistió en que México está de luto porque tenemos un Estado fallido. "El argumento de que no hay cuerpos, es inhumano. Este gobierno que llegó pidiendo minutos de silencio y haciendo pases de lista, pero ahora no hace nada, nada y ni siquiera reconoce las masacres".

El morenista, Eli Cervantes, dijo que "no pueden llamar un estado fallido porque ya lo teníamos" por lo que exhortó a los los gobiernos estatales a apoyar la estrategia y dijo que en el actual periodo respaldarán la reforma para darle mayores facultades a la Guardia Nacional.

Xóchilt Gálvez, del PAN, aseguró que sin resolver el problema de inseguridad no habrá Cuarta Transformación. Lo ocurrido en San José de Gracia rebasó todos los límites.

Expuso en tribuna que el gobierno de la Cuarta Transformación desmanteló todos los apoyos de seguridad para los municipios y en la Secretaría de Gobernación no existe hoy una estrategia de inteligencia para frenar este tipo de masacres.

Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano, en rueda de prensa, también repudió la estrategia de seguridad de "abrazos y no balazos" instrumentada por el actual gobierno y criticó la propuesta del presidente López Obrador de cambiarle el nombre a los cárteles de la droga.

"La crisis de violencia que vive el país, lamentablemente, se incrementa todos los días y frente a ello lo menos que le exigimos al presidente de la República y al gobierno federal es que reconozcan que la estrategia de seguridad fracasó, que necesitamos corregir de manera inmediata y tomar acciones emergentes", concluyó.