Senadores del PAN celebran propuesta al sistema de pensiones de AMLO

El grupo parlamentario del PAN en el Senado celebrró la propuesta al sistema de pensiones presentada hoy miércoles por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero aclaró que buscará incluir algunas propuestas en beneficio de los trabajadores.

En conferencia de prensa virtual, la senadora Alejandra Reynoso Sánchez dijo que una de ellas es hacer deducible el apoyo a los empresarios, a fin de aumentar el nivel de ahorro obligatorio del salario del trabajador del 6.5 al 15%, ya que de lo contrario se caería en la precarización del empleo.

Además, a diferencia de la propuesta presentada el día de hoy, la de los senadores de Acción Nacional incorpora a los trabajadores del Estado, indicó.

Recordó que la propuesta panista registrada el pasado 14 de julio busca que el Sistema de Ahorro para el Retiro incluya a trabajadores independientes que tradicionalmente no han podido acceder a él, a través de que la incorporación al régimen voluntario del Seguro Social incluya el seguro de cesantía en edad avanzada (60 años) y de vejez, propuesta que no existe en la presentada hoy en Palacio Nacional.

La senadora por Guanajuato aclaró que se omite brindar beneficios a los padres y madres de familia que renuncien a su empleo para cuidar a sus hijos recién nacidos, a quienes se les reducen hasta 52 semanas de cotización sobre el total de semanas necesarias para el retiro, propuesta que sí contempla la iniciativa de senadores de Acción Nacional.

"Siempre estaremos a favor de todo lo que beneficie a las y los mexicanos. Hay coincidencias en la necesidad de reformar el sistema de pensiones. Por ello, no debemos dejar de lado la iniciativa del 14 de julio para una #PensiónDigna", escribieron en su cuenta oficial de Twitter, los legisladores panistas.