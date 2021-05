Senadores del PAN critican doble moral en crédito a hermano de AMLO

Senadores del Partido Acción Nacional criticaron el doble discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador, que por un lado presume combatir la corrupción y el influyentismo y por otra parte permite que su familia se beneficie con créditos del gobierno como el obtenido por su hermano José Ramiro en 2019, por un millón 771 mil pesos.

El coordinador de la bancada panista en el Senado, Julen Rementeria, afirmó que "hoy estamos ante un gobierno que es tan corrupto como el que más, es el más corrupto de la historia de nuestro país, y lamentablemente por más que se empeñe el ejecutivo en decirnos que son honestos, los hechos simplemente dicen otra cosa, y ahí están las evidencias que día a día van saliendo (...) y no se cumplió lo ofrecido por quien hoy nos gobierna".

Dijo que pareciera que hay en la familia del presidente un abuso en los programas, porque mientras a muchas personas que realmente lo necesitan, no les llega el recurso, a muchos cercanos al presidente sí les llegan. Además, lamentó que estos asuntos se conozcan gracias a trabajos periodísticos y no por la transparencia del gobierno.

"Tal vez por eso le molesta [al presidente López Obrador] la existencia del Inai y de algunos otros órganos que sirven de contrapeso y sirven para generar transparencia y certidumbre a la población mexicana", por lo que no se puede pensar en que la idea de generar la opacidad a partir de la eliminación de órganos constitucionales como el Inai, prospere.

El líder de los senadores panistas afirmó que sería muy raro que el presidente de la República no estuviera enterado de este crédito otorgado a su hermano José Ramiro.

"Si ya se enteró, tiene que poner un alto, y tiene que mandar una instrucción clara, precisa, que sus colaboradores en las distintas secretarías obedezcan, y ésta tiene que ser en el sentido de que no permitan este tipo de privilegios a nadie".

A su vez, la senadora Xóchitl Gálvez advirtió que este crédito "blando" es una muestra de la doble moral con que se conduce el mandatario, ya que "aunque seguramente va a declarar que este crédito es legal, él dijo que nadie de su familia se vería beneficiado con este tipo de apoyos".

Recordó que ya vimos a su hermano Pío recibiendo dinero "del gobierno de Chiapas", ya vimos que la prima del presidente recibió contratos millonarios de Pemex, y ahora el otro hermano recibe créditos, "cuando miles de pequeños empresarios difícilmente tendrían derecho a un crédito de 50 mil pesos, ya olvídate de un millón 700 mil pesos".

La legisladora panista señaló que hay que ver en qué condiciones le dieron este crédito, cuántos intereses está pagando y cuándo va a pagar el crédito, "y ver si el monto del crédito lo tiene realmente acreditado y merecido, porque no sé bajo qué condición le dieron esa cantidad de crédito".

Xóchitl Gálvez puntualizó que el presidente y su familia demuestra con esto que son peores que los que gobernaron antes, y subrayó que "de lo que sí estoy segura es de que los hermanos del presidente van a ser más ricos de cuando llegaron".

Recordó que José Ramiro López Obrador ya fue alcalde de Macuspana, donde no entregó cuentas claras.

"Sentimos que sus cuentas públicas están súper dudosas, ha habido ahí unas obras abandonadas durante su administración y han tratado de encubrir esa cuenta pública, yo puse una denuncia en la Función Pública para que se aclarara el caso de la cuenta pública de Ramiro, pero ahí se protegen entre familia, y ahora lo que procede es que el presidente aclare si se van a seguir dando créditos a todos sus familiares cercanos y se va a dejar desprotegida a la gente".

Denunció que se beneficia a ganaderos que no tienen necesidad de estos créditos "porque el hermano del presidente ha tenido otros cargos y seguramente tiene otros mecanismos de financiamiento que mucha gente de Tabasco no tiene".