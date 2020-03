Senadores del PAN piden cerrar frontera con EU por coronavirus

Senadores del PAN por Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León solicitaron al gobierno federal cerrar la frontera con los Estados Unidos, por tierra y aire, con el fin de evitar la propagación del coronavirus, así como lo pidieron los gobernadores de esas entidades.

Los senadores Verónica Martínez García, Ismael García Cabeza de Vaca y Víctor Fuentes Solís, respectivamente, también llamaron a sus paisanos residentes en Estados Unidos a no visitar el país en la celebración de la Semana Santa, cuando se regresa un aumento de visitantes.

"La propuesta de los gobernadores, que respaldamos ampliamente, es que se restrinja el paso a las personas que llegan de Estados Unidos, con la finalidad de evitar contagios por Covid-19", expresó Fuentes Solís.

Por su parte, la senadora Verónica Martínez García (Coahuila) apoyó el anuncio del gobernador Miguel Riquelme Solís sobre la difusión de campañas de concientización para evitar que mexicanos que residen en Estados Unidos visiten a los estados fronterizos durante la Semana Santa.

"En estos momentos, debemos estar conscientes que para Semana Santa muy posiblemente estaremos entrando a la fase 3, según lo ha dado a conocer la Secretaría de Salud, por lo que hacemos un llamado al gobierno federal a considerar acciones y campañas haciéndole un exhorto a nuestros paisanos para reconsiderar su visita", señaló.

El senador Ismael García puntualizó que el llamado a la administración federal "es más que oportuno", pues los Estados Unidos ya se convirtieron en el país con más contagios a nivel mundial.

"Nuestro vecino del norte ya rebasó los 100 mil casos y ellos ya cerraron parcialmente la frontera al restringir los cruces terrestres no esenciales procedentes de México, no entendemos por qué nuestro gobierno no hace lo mismo", dijo.

En la semana, los gobernadores de Nuevo León, Jaime Rodríguez; de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, y de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, emitieron un comunicado conjunto en el que advirtieron que ninguna medida que se tome a nivel regional será efectiva si no hay un control sanitario en los cruces fronterizos.