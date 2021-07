Senadores presentan iniciativa para reformar Ley de Cinematografía

Senadores del PRI y el PRD han elaborado una iniciativa para reformar la actual Ley Federal de Cinematografía, donde el gobierno sea obligado a apoyar financieramente, de manera anual y con capital de riesgo, al cine nacional.

La propuesta busca reformar y adicionar los artículos 33 y 34 de la Ley, así como una fracción del artículo 41 para que se garantice la suficiencia de recursos en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.

Esto como una forma de paliar la desaparición del Fidecine, fideicomiso que durante casi 20 años apoyó la producción de 300 largometrajes y que fue extinguido el año pasado por la mayoría de Morena en el Congreso de la Unión.

En su exposición de motivos, la iniciativa asegura que el Fidecine y los apoyos que proporcionaba constituían un alto impulso en el desarrollo cultural de los cineastas nacionales, mismo que permitía un crecimiento en dicho sector de la sociedad

"Resulta inexplicable, por tanto, que el grupo mayoritario en el Congreso de la Unión, decidiera desaparecer, sin escuchar razones, este fideicomiso que cumplía cabalmente sus objetivos", se lee en el texto.

"Es por eso que se propone modificar la ley federal de cinemtografía, para rescatar estos apoyos que tanto ayudaban a la creación de más y mejores películas mexicanas", agrega.

Se puntualiza que no se busca rescatar al FIDECINE, ni crear un nuevo Fideicomiso.

"Puesto que se entiende que la mayoría parlamentaria no es afin a esta figura jurídica. Pero si se busca garantizar un apoyo económico para fomentar esta industria, mediante la etiquetación de recursos del erario público a esta actividad", destaca.

La iniciativa fue presentada por el senador priísta Manuel Añorve Baños, junto con otros 100 compañeros de bancada como Miguel Ángel Osorio Chong, Beatriz Paredes, Claudia Ruiz Massieu y Beatriz Paredes, a la que se suma el perredista Miguel Ángel Mancera.

Fue turnada a las comisiones unidas de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos, de la llamada Cámara Alta.

Víctor Ugalde, Presidente del Observatorio Público Cinematográfico Rafael E. Portas, considera que la iniciativa es demagogia.

"No se aprobaría antes de la discusión del presupuesto por los tiempos de la Cámara", señala.

En caso de ser aprobada por comisiones y el pleno, pasaría a Diputados cuya próxima legislatura arranca en septiembre.

La Ley de Cine ha sido tema desde 2019, cuando Sergio Mayer en su calidad de legislador convocó a parlamento abierto para crear un nuevo documento; este año el senador morenista Ricardo Monreal metió otra propuesta, que detuvo para escuchar a todos los sectores.

"Urge que se discuta todas con todos los integrantes de la comunidad y sirve que se capacitan los nuevos diputados si se hace bicameral. Pero si es bicameral se tendría que esperar a que se integren las comisiones de los Diputados que sería hasta finales de septiembre y para entonces la prioridad sería la discusión del presupuesto 2022", subraya Ugalde.