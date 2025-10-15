logo pulso
Senadores reciben a Marcelo Ebrard con sorpresa de cumpleaños

Marcelo Ebrard recibe un emotivo gesto de los senadores en su día especial

Por El Universal

Octubre 15, 2025 02:25 p.m.
A
Senadores reciben a Marcelo Ebrard con sorpresa de cumpleaños

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 15 (EL UNIVERSAL).- Previo a su comparecencia ante el Pleno del Senado, legisladores de la 4T y una priista festejaron con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, su cumpleaños 66, que celebró el pasado 10 de octubre.

El funcionario llegó a las instalaciones de la Cámara Alta y fue recibido en el estacionamiento por el senador Waldo Fernández, del Partido Verde.

El funcionario fue llevado a las oficinas de la Mesa Directiva, donde un grupo de senadores encabezado por la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, lo esperaban con "Las Mañanitas" y un pastel.

En redes sociales se difundieron fotografías en las que Ebrard aparece sonriente partiendo el pastel, acompañado de los senadores de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, más cercanos a él, y hasta la priista Karla Toledo.

También lo acompañaron Martha Lucia Micher, Yeickol Polevnsky, Celeste Ascencio, Jorge Carlos Ramírez Marín, Emmanuel Reyes Carmona, Juan Carlos Loera, Alejandro Murat, entre otros legisladores.

