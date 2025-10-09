Senasica detecta gusano barrenador en Querétaro

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 9 (EL UNIVERSAL).- Personal del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) detectó y atendió oportunamente un caso de gusano barrenador del ganado (GBG) en el municipio de Ezequiel Montes, Querétaro, para evitar su dispersión entre otros bovinos.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) informó que, durante la tercera revisión a un cargamento de ganado proveniente del sur-sureste de México, la médica veterinaria responsable autorizada del Senasica identificó un bovino con una lesión sospechosa y, tras la exploración clínica, confirmó la presencia de larvas del GBG, en un sólo ejemplar de los 67 animales del embarque.

Al recibir la notificación, más personal del Senasica acudió al lugar, curó la herida, colectó muestras para diagnóstico y aplicó tratamiento preventivo con ivermectina al resto de los animales del embarque. También se activó de inmediato el Protocolo de atención a incursiones para evitar la diseminación de la plaga.

Por este hecho, la Secretaría dirigida por Julio Berdegué desplegó cuatro brigadas integradas por 20 médicas y médicos veterinarios en la región para fortalecer la vigilancia epidemiológica.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En coordinación con el Gobierno del Estado de Querétaro y el Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria (CEFPPEQ), se delimitó un área de atención con un radio de 40 kilómetros alrededor del foco, donde se realiza rastreo epidemiológico, inspección de animales y curación de heridas.

El Senasica llamó a quienes poseen animales a mantener la vigilancia sanitaria, curar heridas y reportar cualquier sospecha de gusano barrenador a través del teléfono 800 751 2100, el WhatsApp 55 3996 4462 o el correo gestioncpa.dgsa@senasica.gob.mx.