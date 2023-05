Sentencian a Roxana Ruiz a más de 6 años de prisión

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 15 (EL UNIVERSAL).- Roxana Ruiz fue sentenciada a 6 años, 2 meses de prisión por haber asesinado a su violador, esto luego de que un juez del Poder Judicial mexiquense determinó que era culpable del delito de homicidio simple con exceso de defensa en los juzgados Neza-Bordo.

"Me siento triste, decepcionada de la justicia, me encerraron 9 meses, me dan una sentencia, si yo no me hubiera defendido sería yo la muerta", dijo al salir Roxana.

"Esta pena no está justificada, Roxana no regresará a la prisión, esto apenas comienza, Roxana es una víctima. Esto es un acto de justicia para todas las mujeres", declaró el abogado Ángel Carrera.

"Vamos a seguir luchando para seguir con mi hijo, tratar de vivir", dijo la joven.

Acompañada por el Comité en defensa de la Libertada de Roxana, la colectiva Asamblea Vecinal Nos Queremos Vivas Neza, la activista Araceli Osorio, madre de Lesvy quién fue víctima de feminicidio, y otras mujeres.

"¡Roxana, hermana, escucha aquí está tu manada!", "Roxana, hermana, eres valiente, no una delincuente!", enuncian afuera del lugar.