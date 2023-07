SEP da a conocer lista de útiles escolares para educación básica

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 25 (EL UNIVERSAL).- La Secretaría de Educación Pública (SEP) dio la lista sugerida de útiles escolares y materiales educativos correspondiente al ciclo escolar 2023-2024., que iniciará el 28 de agosto próximo.

En un comunicado, recomendó que antes de adquirir nuevos materiales escolares, se revisen los del ciclo anterior, para reutilizar aquellos que se encuentren en condiciones óptimas.

Se exhorta a las autoridades escolares y al personal docente a sugerir materiales en función de las necesidades de sus alumnos y del contexto escolar, para no generar gastos excesivos.

Educación Preescolar

Los materiales y útiles escolares necesarios serán solicitados por las educadoras de común acuerdo con madres y padres de familia, según los requerimientos de las actividades que realizan los estudiantes.

Se sugieren diferentes tipos de papel, pinturas, pinceles, lápices de colores, brochas, tijeras, pegamentos y plastilina (no tóxicos).

Educación Primaria

Primer grado

Dos cuadernos de 100 hojas de cuadrícula grande

· Un cuaderno de rayas de 100 hojas

· Un lápiz del número 2, un bicolor y una goma para borrar

· Un sacapuntas y unas tijeras de punta roma

· Una caja de lápices de colores de madera o una caja de pinturas de cera

· Un lápiz adhesivo

· Un paquete de 100 hojas blancas

Segundo grado

· Dos cuadernos de 100 hojas de cuadrícula grande

· Un cuaderno de rayas de 100 hojas

· Un lápiz del número 2, un bicolor y una goma para borrar

· Un sacapuntas y unas tijeras de punta roma

· Una caja de lápices de colores de madera o una caja de pinturas de cera

· Un lápiz adhesivo

· Un paquete de 100 hojas blancas

Tercer grado

· Cuatro cuadernos de cuadrícula chica de 100 hojas tamaño profesional

· Un cuaderno de rayas de 100 hojas tamaño profesional

· Un lápiz del número 2, un bicolor y un bolígrafo

· Una regla de plástico

· Un sacapuntas, una goma para borrar y unas tijeras de punta roma

· Una caja de lápices de colores de madera

· Un lápiz adhesivo

· Un paquete de 100 hojas blancas

Cuarto grado

· Cuatro cuadernos de cuadrícula chica de 100 hojas tamaño profesional

· Un cuaderno de rayas de 100 hojas tamaño profesional

· Un lápiz del número 2, un bicolor, un bolígrafo y un marcatextos

· Un sacapuntas, una goma para borrar y unas tijeras de punta roma

· Una caja de lápices de colores de madera

· Un lápiz adhesivo

· Un juego de geometría

· Un paquete de 100 hojas blancas

Quinto grado

· Cuatro cuadernos de cuadrícula chica de 100 hojas tamaño profesional

· Un cuaderno de rayas de 100 hojas tamaño profesional

· Un lápiz del número 2, un bicolor, un bolígrafo y un marcatextos

· Un sacapuntas, una goma para borrar y unas tijeras de punta roma

· Una caja de lápices de colores de madera

· Un lápiz adhesivo

· Un juego de geometría

· Un paquete de 100 hojas blancas

Sexto grado

· Cuatro cuadernos de cuadrícula chica de 100 hojas tamaño profesional

· Un cuaderno de rayas de 100 hojas tamaño profesional

· Un lápiz del número 2, un bicolor, un bolígrafo y un marcatextos

· Un sacapuntas, una goma para borrar y unas tijeras de punta roma

· Una caja de lápices de colores de madera

· Un lápiz adhesivo

· Un juego de geometría

· Un paquete de 100 hojas blancas

Educación Secundaria

Materiales y útiles escolares para cada uno de los tres grados:

· Un cuaderno de 100 hojas para cada asignatura. El tipo de cuaderno será determinado por cada docente

· Un lápiz, un bicolor, un bolígrafo y un marcatextos

· Un sacapuntas, una goma para borrar y unas tijeras

· Una caja de lápices de colores

· Un lápiz adhesivo

· Un juego de geometría

· Un paquete de 100 hojas

· Calculadora básica

La SEP reiteró a padres, madres y familias que la compra de uniformes, materiales educativos o cualquier otro elemento para el desarrollo de actividades escolares y extraescolares, no podrá condicionar la prestación y continuidad de los servicios educativos a niñas, niños y adolescentes en planteles públicos y particulares de educación básica y media superior.