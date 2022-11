SEP deberá justificar desaparición de Escuelas de Tiempo Completo

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 28 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó a la SEP a documentar y justificar la desaparición del programa de Escuelas de Tiempo Completo.

EL UNIVERSAL documentó que tras una solicitud de información la Secretaría de Educación Pública, que dirige Leticia Ramírez Amaya, que no cuenta con datos que sustenten la extinción de este programa.

En conferencia de prensa, a pregunta expresa, el Jefe del Ejecutivo recordó que en el programa había malos manejos.

"No había clases por la pandemia y querían que se les pagara, cual clases de tiempo completo si estaba cerrado y por qué pagar, si se supone si las escuelas de tiempo completo es alimentos para los niños y no iban los niños, y no les entregaban".

El Jefe del Ejecutivo pidió que se aclare por qué su administración decidió eliminar el programa de Escuelas de Tiempo Completo.

"Es mejor que se aclare y que se informe", instruyó el Mandatario.