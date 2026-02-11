SEP impulsa bachillerato con 225 programas técnicos y tecnológicos

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 11 (EL UNIVERSAL).- La Secretaría de Educación Pública (SEP) afirmó que el Bachillerato Nacional se fortalece con una oferta de 225 programas técnicos, tecnológicos y laborales, orientados a garantizar a las y los jóvenes una formación pertinente, con mayores oportunidades de continuidad académica e inserción en el mercado de trabajo.

SEP fortalece bachillerato con programas técnicos

Precisó que estas 225 formaciones se imparten en ocho subsistemas de educación media superior y están alineadas con los objetivos del Plan México y con los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar (Podebis), lo que permite responder a las vocaciones productivas regionales y a las necesidades estratégicas del desarrollo nacional.

Destacó que los programas están diseñados bajo los principios de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), con un enfoque integral, humanista y territorial, que fortalece el perfil de egreso y facilita tanto el acceso a la educación superior como la incorporación a actividades productivas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Consejo Académico impulsa actualización y certificación

En un comunicado, precisó que gracias al papel del Consejo Académico para la Transformación de la Educación Tecnológica y Profesional Media Superior, creado en diciembre de 2024 como instancia permanente de coordinación interinstitucional para consolidar y actualizar las 225 formaciones, en 2025 se suscribió un Convenio Marco de Colaboración con instituciones nacionales de educación superior como la UNAM, el IPN, la UAM, el Tecnológico Nacional de México (TecNM) y la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), que participan como avales académicos de los programas del Bachillerato Nacional.

La subsecretaria de Educación Media Superior de la SEP, Tania Rodríguez Mora, informó que, durante la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo, realizada el 28 de enero de 2026, se aprobó la incorporación de instituciones públicas estatales de educación superior como miembros plenos, así como su participación en el proceso de certificación universitaria en el marco del proyecto "Abrazo Universitario al Bachillerato Nacional".

Detalló que actualmente se trabaja de manera coordinada con 14 universidades estatales; ocho de ellas se encuentran en proceso de suscribir convenios específicos como avales académicos, mientras que otras 15 instituciones han manifestado formalmente su interés en integrarse al Consejo y fortalecer el respaldo académico de las 225 formaciones.

Agregó que la participación universitaria incluye la revisión de planes y programas de estudio, recomendaciones sobre equipamiento de laboratorios y talleres, actualización de materiales didácticos y fortalecimiento de la formación docente, con el propósito de elevar la calidad y pertinencia de la oferta técnica.

Subrayó que la generación 2026 del Bachillerato Nacional recibirá un Certificado de Formación Profesional con el aval de dos instituciones de educación superior o dependencias públicas, lo que consolida el reconocimiento académico y laboral de los 225 programas y fortalece el Marco Curricular Común de la Educación Media Superior (MCCEMS).