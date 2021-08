La coordinadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en San Lázaro, Verónica Juárez Piña, recordó que el Estado Mexicano está obligado a garantizar el derecho a la educación de niños y, a su vez, a sus vidas.

Por ello, exigió un retorno seguro a clases presenciales, coordinado con los directivos, el personal docente y madres y padres en cada plantel, y supervisado por las autoridades sanitarias.

"La Secretaría de Educación Pública [SEP] no debe tomar la decisión unilateral del regreso a clases presenciales y dejar a los padres de familia la responsabilidad mediante la firma de una carta responsiva", apuntó.

La lideresa perredista consideró que los niños no deben exponerse a eventuales contagios de Covid-19, y ejemplificó que en otros países los dos criterios más importantes que se han considerado para tomar la decisión de regresar a clases presenciales son la aplicación de la vacuna al mayor número de la población y la disminución en el número de casos.

"En México sólo se han aplicado aproximadamente 74 millones de dosis, lo que implica que más de 35 millones de personas cuentan con el esquema completo de vacunación, lo cual refleja una baja cobertura si se considera que la población del país supera los 127 millones de personas", indicó.

Y advirtió que los contagios no han podido ser controlados.