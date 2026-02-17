SEP pide a Marx Arriaga entregar unidad a su sucesora Nadia López

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 17 (EL UNIVERSAL).- Marx Arriaga Navarro salió de su oficina de la Secretaría de Educación Pública (SEP) ubicada en Avenida Universidad 1200 luego de ser notificado sobre su despido por parte de representantes de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría.

Oficio oficial notifica despido y entrega-recepción

El oficio UAF/0325/2026, con fecha de este 17 de febrero de 2026, le recuerda al funcionario federal que Nadia López García fue nombrada nueva titular de la Dirección General de Materiales Educativos el pasado 16 de febrero, por lo que le solicita iniciar con el proceso de entrega-recepción.

La salida de Arriaga Navarro de la Dirección de Materiales Educativos se da en medio de la polémica por negarse a abandonar el cargo luego de 100 horas de permanecer en las oficinas como acto de protesta por su destitución.

Protesta y salida de Marx Arriaga

La noche previa a su salida, EL UNIVERSAL captó a colaboradores del funcionario retirando artículos de sus oficinas y finalmente este acto se hizo realidad cuando Marx Arriaga salió a la calle en medio de gritos de "¡No estás solo!" y cargando los cuadros que adornaban su espacio, uno de ellos del filósofo y economista Karl Marx.

Luego de abordar la estación Coyoacán con dirección a Indios Verdes, el funcionario federal compartió que se dirigía a Texcoco a visitar a su familia para luego regresar a Ciudad Juárez.

Aquí el oficio íntegro de la SEP que le notifica a Marx Arriaga su despido

Dr. Marx Arriaga Navarro

Presente

Con fundamento en el artículo 3º y 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 14 y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 9, fracción XII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, me permito informarle que el día 16 de febrero de 2026, fue designada la C. Nadia López García como titular de la Dirección General de Materiales Educativos, de conformidad con el procedimiento de cambio de naturaleza a Libre designación de dicha Dirección General, establecido en el Título Cuarto, Capítulo IV, Sección II "Libre Designación", del Acuerdo por el que se establecen las disposiciones generales en materia de recursos humanos de la Administración Pública Federal.

Por lo tanto, le solicitamos de la manera más atenta iniciar el proceso de entrega-recepción en términos de los artículos del 41 al 59 de los Lineamientos Generales para la regulación de los procedimientos de rendición de cuentas de la Administración Pública Federal.

Para este proceso se designa por parte de la representación jurídica de la Secretaría a la Lic. Araceli Durán González, directora de Asuntos Laborales de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Transparencia, asimismo, se le recuerda que deberá solicitar al Órgano Interno de Control un representante de acuerdo con los artículos 44 y 47 de los lineamientos citados.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el reconocimiento por la labor desempeñada al frente de la Dirección General de Materiales Educativos.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Lic. Anselmo Peña Collazo

Titular de la Unidad de Administración y Finanzas