SEP pide alcanzar aprendizajes esperados para este ciclo desde casa

La Secretaría de Educación Pública pretende que los niños mexicanos cumplan con las metas de aprendizajes esperados para este ciclo escolar trabajando desde casa.

Señaló que a través del programa Aprende en Casa se ha buscado ligar el libro de texto gratuito a programas de televisión, internet, programas de radio y cuadernos que serán repartidos en las zonas más lejanas del país a donde no llegan estos medios.

"Se trata de cumplir con el ciclo escolar pero no simple y llanamente como un trámite, si no cumplir con que las niñas y los niños puedan desarrollar los aprendizajes esperados. Nos estamos pasando en estos aprendizajes para hacer toda la programación de Aprende en Casa, que es el inicio de una gran transformación".

Así lo dijo el titular de la SEP, Esteban Moctezuma Barragán, en un vídeo publicado en su cuenta de Twitter luego de una reunión que sostuvo con secretarios de Educación de los 32 estados.

Dijo que en una reunión previa de la UNESCO, se abordó cómo llevar a cabo evaluaciones y exámenes para medir el aprendizaje de los niños desde casa.

"Estuvimos conversando 20 secretarios de Educación del mundo sobre el tema de Las evaluaciones, de los exámenes y cómo se puede ver el avance del aprendizaje de los niños en su trabajo en su casa", dijo.