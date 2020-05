SEP pide no temer al retorno a clases; "habrá filtros en las escuelas

Esteban Moctezuma Barragán, titular de Educación Pública (SEP), reiteró que el regreso a clases solo se dará cuando el Semáforo de Alerta del Covid-19 esté en color verde, e informó que en todos los centros escolares habrá filtros para evitar contagios del virus, por lo que pidió a la población no temer por este retorno.

En conferencia de prensa, el secretario recordó que antes de salir de clases por la pandemia, en los planteles educativos se crearon comités escolares de salud, quienes se encargarán de la limpieza de los centros de enseñanza.

"El regreso a clases será hasta que sea seguro y para que sepamos que es seguro está el semáforo y la etapa verde del semáforo es el regreso de la escuela, eso quiere decir que están condiciones para regresar de manera segura y además tendremos un proceso de limpieza de las escuelas, afortunadamente con una buena limpieza con agua y jabón, se logra prevenir la supervisión del virus.

"Por otra parte, tenemos filtros en las escuelas. El primer gran filtro será el de la familia, les vamos a pedir a las familias que antes de dejar a sus hijos en las escuelas chequen ciertos signos, la temperatura, que no tengan ninguna manifestación de enfermedad y en la escuela va haber otro filtro de la propia escuela, antes de salir creamos en toda las escuelas comités escolares de salud y quienes se van a encargar de la higiene escolar y de estos procesos de filtrado, de manera no hay nada que temer, se va a regresar con toda seguridad, con cuidado".

Moctezuma Barragán indicó que debido a la pandemia habrá medidas de higiene que llegaron para quedarse y que podrán prevenir otros contagios, como el de la influenza.