SEP pretende engañar con La Escuela es Nuestra: ONG

La Secretaría de Educación Pública (SEP) no sólo no ha cumplido, sino que pretende engañar a las comunidades escolares al ejecutar un programa que no les permitirá a las escuelas tener un horario extendido, aseguró el organismo civil Mexicanos Primero.

En un comunicado, la organización no gubernamental indicó que para este 2023, al programa La Escuela es Nuestra (LEN) le fueron asignados más de 27 mil millones de pesos, que prácticamente duplica lo que ejerció en 2022.

"Este programa pasó de ser solamente de infraestructura a absorber, de manera deficiente, el extinto Programa Escuelas de Tiempo Completo", aseguró Mexicanos Primero.

Explicó que los planteles solo podrán utilizar 21% de los recursos que reciben para destinarlo al horario ampliado, mientras que, para la infraestructura y el servicio de alimentación, se permite el uso del 100%.

En este sentido, señaló que esa limitación vuelve inoperante al componente de horario extendido en la mayoría de las escuelas, ya que los recursos no serán suficientes.

"Además, es contraria a lo establecido por el Artículo Décimo Tercero Transitorio del PEF para 2023, el cual establece que al componente de horario extendido le corresponde hasta un 21% del presupuesto total destinado a LEEN, no de lo que recibe cada escuela", precisó.

Enfatizó que el programa La Escuela es Nuestra, planteado para 2023, "es un engaño que viola los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como una interpretación ilegal de lo que establece el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2023".

Sostuvo que desde hace por lo menos dos años, el programa LEN se ha convertido en el instrumento más importante de política educativa del gobierno federal. Fuera de los programas de becas, LEN es el programa que más recursos recibe en la SEP, a cargo de Leticia Ramírez.

Recordó que cuando en 2022 se pretendió deshacer de los componentes de jornada escolar ampliada y servicio de alimentación, el organismo recurrió a un juicio para reclamar la violación que se estaba cometiendo contra los derechos de niñas, niños y adolescentes.

"La SEP rectificó y nuevamente autorizó el uso de los recursos de LEN para el pago de lo que ahora se conoce como 'horario extendido' y los servicios de alimentación. Sin embargo, con la configuración de las Reglas de Operación para 2022, la mayoría de las escuelas que decidieran tener un horario extendido no tendrían los recursos suficientes para hacerlo, mucho menos tener una escuela que además contara con un servicio de alimentación.

"Por eso volvimos a impugnar el programa y a través de una suspensión y más recientemente una sentencia de amparo, una jueza federal ordenó salvaguardar las escuelas de tipo tiempo completo a través de un programa LEN que verdaderamente garantizara su funcionamiento. Esta sentencia, obtenida la semana pasada, es la tercera victoria en tribunales a favor de las escuelas con horas adicionales de aprendizaje y alimentos, y confirma de manera contundente lo que hemos sostenido a lo largo de todo este tiempo: eliminar o hacer inoperantes a estas escuelas viola los derechos de las niñas, niños y adolescentes", indicó.

Expuso que la SEP debería enfocar sus energías en garantizar el derecho a aprender y la evidencia muestra que la jornada ampliada es un camino para conseguirlo.

"Sin embargo, lejos de tomar decisiones desde la convicción de lograr una mejor educación, durante meses se han dedicado a alargar los procesos judiciales y a dar la vuelta a las resoluciones cuyo único objetivo es defender esos derechos", dijo la organización.