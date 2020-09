Ser médico en México, sentencia de muerte durante pandemia: PRD

El grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, aseguró que pertenecer al personal médico en México se ha convertido en una sentencia de muerte durante la pandemia.

Por ello exigieron al gobierno Federal, extremar las precauciones entre el personal médico, con el fin de evitar su contagio y muerte a causa del coronavirus, ya que estos se encuentran en la primera fila del combate de la pandemia.

A través de la diputada Mónica Almeida, el PRD aseguró que la mala estrategia derivada en la falta de equipo médico ha dejado mutiladas a miles de familias, incluidas las del personal médico.

"México alcanzo un primer lugar a nivel mundial, lamentablemente no es en materia de educación, crecimiento económico o de salud, sino todo lo contrario en el número de fallecidos entre el personal médico a causa de la pandemia que vivimos, por lo cual el gobierno debe generar una estrategia para revertir estos desastrosos resultados", comentó la legisladora.

Asimismo, compartió que es momento de que las autoridades sanitarias y los altos funcionarios del gobierno federal atiendan los exhortos realizados por el Poder Legislativo, para que reestructuren el rumbo de la estrategia y disminuya el número de contagios por Covid-19 en el país y como consecuencia de muertes.

"El gobierno federal y las autoridades sanitarias deben dejar de pensar que el poder legislativo está de adorno, se han realizado un sin fin de propuestas para nutrir y mejorar la estrategia implementada para combatir los contagios y decesos durante esta pandemia y siguen sin generar cambios, no porque estén en lo correcto, sino porque temen admitir sus errores, errores que están costando miles de vidas", indicó.

De acuerdo con un informe de Amnistía Internacional publicado este miércoles, México registra la mayor cantidad de muertes por coronavirus entre los trabajadores de salud a nivel mundial, el estudio señala que el país ha reportado hasta el momento mil 320 decesos confirmados por Covid-19 entre personal de salud, por encima de los mil 77 de Estados Unidos, 649 del Reino Unido y 634 en Brasil.

Almeida López reitera que dentro de las propuestas que en lo personal ha presentado destacan los Puntos de Acuerdo para realizar más pruebas y detectar de manera oportuna y real el número de contagios, otro que busca evitar el sub-registro de contagios, uno que establece de manera urgente el otorgamiento de material y equipo de protección para el personal médico, entre otros.

Así como las iniciativas que sancionan penalmente a quien teniendo la obligación de dotar de equipo al personal médico no lo cumpla por acción u omisión y otra para sancionar enérgicamente a quien agreda a dicho personal, entre muchas otras.

"A pesar de que las autoridades presumen que todos los trabajadores del sector salud han sido analizados al menos una vez, eso parece insuficiente para personas que se han expuesto diariamente al virus, es decir, es irreal lo que se hace en nuestro país y recordemos que en México es extremadamente bajo el número de pruebas que se realizan menos de una por cada 100 habitantes", puntualizó.

De acuerdo con las cifras difundidas la semana pasada, 97 mil 632 entre enfermeros, médicos y otros empleados del sector salud en México han sido diagnosticados con coronavirus desde que comenzó la pandemia, aproximadamente el 17% de todos los casos en el país hasta ese momento han fallecido, por último la legisladora añadió que esta semana no se han actualizado las cifras como regularmente se venía haciendo los días martes.