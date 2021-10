Ser testigo protegido no permite una libertad tan amplia: Monreal

Luego de que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, fuera visto el pasado sábado 9 de octubre departiendo tranquilamente en un restaurante de lujo de la Ciudad de México, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, anunció que el Senado tendrá mayor injerencia y conversará sobre este asunto con el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero.

En conferencia de prensa, luego de reunirse con el canciller Marcelo Ebrard, el líder de la bancada de Morena en el Senado advirtió que los testigos protegidos deben someterse a un estatus diferente y actuar con prudencia, con mucha cautela y no andar exponiéndose públicamente.

"El hecho de poder ser testigo protegido o colaborador, cualquier persona, no permite que tenga una libertad tan amplia, estar en lugares de recreación, y menos públicamente expuesto.

"Hay que actuar con ponderación y moderación. (...) Simplemente creemos que los testigos protegidos deben someterse a un estatus diferente y que deben actuar con prudencia y con mucha cautela por el papel tan delicado en el que se encuentran", puntualizó Monreal Ávila.

El presidente de la Jucopo aclaró que el fiscal Gertz Manero conserva la confianza de la mayoría en el Senado, pero sí habrá mayor diálogo e interlocución con él para evitar que se vuelvan a presentar este tipo de situaciones

"Lo que te puedo decir es que el fiscal general de la República hasta este momento en el Senado -sobre todo en la mayoría- tiene un voto de confianza y nos parece que ha desempeñado de manera correcta su función. Es un fiscal prudente, cuidadoso, probo, pero eso no exime que nos reunamos con él".

Dijo que el Senado, no solo en este caso, sino en el de los órganos autónomos, tendrá mayor injerencia e interlocución, "por razones propias del cargo y porque el Senado es quien los nombra.

Entonces haremos lo propio, sin que esto implique excederse en la función que nos corresponde", expresó.

Por su parte, el secretario de Relaciones Exteriores, Mario Ebrard, consultado sobre la aparición pública de Emilio Lozoya, afirmó que ver esa escena le resultó "chocante".