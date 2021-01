Ser un buen comensal en tiempos de Covid

Con la noticia de que restaurantes pueden abrir siempre y cuando tengan espacios al aire, a los que nos gusta la pata de perro ya estamos haciendo planes para salir un poco del encierro en casa y apapacharnos con algo rico. Sin duda, el esfuerzo de los restauranteros en recibirnos con todas las medidas sanitarias para tener una mesa segura.

Para mantener esta seguridad, los visitantes también debemos poner de nuestra parte para que las mesas vecinas, meseros, hostess y cocineros también estén protegidos. Aquí algunos lineamientos que pueden ayudar:

1. Déjate tomar la temperatura a la entrada

Es lo más básico y necesario que debemos hacer para que nos dejen ingresar a cualquier lugar. Acepta el gel antibacterial y limpia tus zapatos.

2. Registra tu visita

En menos de un minuto puedes escanear el código QR. Esto facilita las cosas por si hay un caso de contagio.

3. Si te levantas de tu mesa ponte el cubrebocas

Ya sea que tengas que salir del lugar a atender una llamada o tengas que ir al baño, ponte el cubrebocas. Recuerda que así las partículas de saliva no se esparcen por el aire. Cuando regreses a tu lugar, guarda tu cubreboca en una bolsa de papel kraft, no lo dejes sobre la mesa sin protección.

4. No hagas sobremesa

Nos encanta platicar y platicar después de comer, pero en estos tiempos hay que pensar en los comensales que vienen detrás de nosotros. Ellos también quieren salir de casa y disfrutar un buen plato de su chef favorito. 60 minutos son suficientes para comer.

5. Respeta el horario y reserva

Con el programa Al Aire Libre, gobierno de la CDMX establece que los restaurantes tienen un horario de operación de 7:00 de la mañana a 6:00 de la tarde. Planifica tu llegada y reserva para que puedas asegurar tu estancia.

6. Grupos de cuatro

La capacidad máxima por mesa es de cuatro personas, toma esto en cuenta. Si van cinco o más, además de tener reservación, deberán comprender que no pueden juntar las mesas.

7. Deja propina

Recuerda que los meseros tienen el salario mínimo, y nunca caen mal unos pesitos extra en la bolsa.