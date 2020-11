"Seré su adversario", dice Álvarez Icaza a AMLO

"No soy su enemigo, seré su adversario siempre que haya retrocesos o ataques a las libertades y derechos", respondió el senador Emilio Álvarez-Icaza a lo dicho por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien lo señaló como su adversario al mencionar que le echo la culpa a la Guardia Nacional sobre lo sucedido en Cancún, donde policías dispararon al aire para disuadir una manifestación.

A través de un video en su cuenta de Twitter, Icaza Longoria calificó como inaudito que una manifestación para exigir justicia por el feminicidio de la joven Alexis, de 20 años de edad, haya sido disuelta a balazos.

Informó que fue confirmado que en el hecho participaron tres corporaciones de seguridad: la Policía de Cancún, la Policía Estatal de Quintana Roo y la Guardia Nacional.

"Las tres corporaciones que ahí participaron son corresponsables, por su puesto la Guardia Nacional también que no hizo nada para evitar que esto sucediera e incluso blindó las detenciones arbitrarias".

Emilio Álvarez señaló que hasta el momento se sabe de cuatro periodistas heridos, dos de ellos de bala, dos personas más lesionadas y ocho detenciones arbitrarias.

Recordó que al igual que en Chihuahua, donde falleció una mujer durante las protestas que derivaron en la toma de la presa La Boquilla, las denuncias que se presentaron son fundamentales, porque "incluso en La Mañanera se negó que la Guardia Nacional hubiera asesinado a una persona".

"Estas denuncias deben ser claves e investigadas, como en Chihuahua y Quintana Roo, qué fue lo que verdaderamente hizo la Guardia Nacional".

Mencionó que por el momento solo hay evidencia en video de que elementos de la policía de Cancún y de la policía Estatal de Quintana Roo hicieron uso de las armas para dispersar la manifestación pero que no hay evidencia de que la Guardia Nacional haya hecho lo mismo.

"Necesariamente se tiene que investigar, deslindar y sancionar y la Presidenta Municipal de Cancún, el Gobernador de Quintana Roo y el Presidente de la República tienen que darnos absoluta garantía de no repetición", exigió.