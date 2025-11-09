Serguéi Lavrov dispuesto a reunirse con Marco Rubio a pesar de tensiones

MOSCÚ, Rusia, noviembre 9 (ANSA/EL UNIVERSAL).- El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, afirma estar dispuesto a reunirse con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, a pesar de los rumores que lo señalan como responsable de la cancelación de la cumbre Trump-Putin al aumentar la tensión en una llamada telefónica con Rubio.

En una entrevista con RIA Novosti, Lavrov restó importancia a la supuesta ruptura de la comunicación.

"Rubio y yo comprendemos la necesidad de una comunicación regular", declaró.

"Es importante para abordar la cuestión ucraniana y avanzar en la agenda bilateral. Por eso nos comunicamos por teléfono y estamos dispuestos a celebrar reuniones presenciales cuando sea necesario", agregó.

"El cinismo de la Comisión Europea al interpretar la Carta de las Naciones Unidas y otras normas jurídicas internacionales, incluidas las disposiciones sobre inmunidad soberana e inviolabilidad de los activos de los bancos centrales, hace tiempo que dejó de sorprender. Tales acciones constituyen un engaño y un robo flagrantes", declaró Lavrov, en un comunicado sobre la posibilidad de utilizar activos rusos congelados para apoyar a Kiev, citado por RIA Novosti.

"Por muy orquestado que esté el plan para extorsionar a los rusos, no hay forma legal de hacerlo", y "Rusia responderá como corresponde", dijo Lavrov.

Ucrania se apresuró este domingo a restablecer el suministro eléctrico y la calefacción después de que los ataques rusos contra la infraestructura energética redujeran a cero la capacidad de generación de electricidad del país.

Moscú, que ha intensificado los ataques contra la infraestructura ucraniana en los últimos meses, lanzó durante la noche cientos de drones contra centrales eléctricas de todo el país.

Los ataques interrumpieron el suministro de electricidad, calefacción y agua en varias ciudades, y la compañía eléctrica estatal Centerenergo advirtió que la capacidad de generación "ha caído a cero".

La compañía eléctrica estatal Ukrenergo informó que se prevén cortes de luz de entre ocho y dieciséis horas diarias en la mayor parte de Ucrania mientras se realizan reparaciones y se desvía el suministro eléctrico.

Si bien la situación se ha estabilizado en cierta medida, regiones como Kiev, Dnipropetrovsk, Donetsk, Járkov, Poltava, Chernígov y Sumy podrían seguir sufriendo cortes de luz frecuentes, según declaró anoche el ministro de Energía de Ucrania.