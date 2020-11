"Sería un error etiquetar recursos para comprar vacuna, las dosis estarían a disposición a fines del 2021 o hasta 2022"

El diputado federal de Morena, Javier Hidalgo, aseguró que sería un error e irresponsable querer etiquetar con precisión recursos para la compra de la vacuna para el 2021, pues este fármaco se comprará este año y sería quererle amarrar las manos al gobierno cuando lo que se necesita es tener mucha claridad para garantizar que la vacuna esté a tiempo y se pueda distribuir masivamente.

En entrevista, Javier Hidalgo dijo que si la vacuna se pagara hasta el 2021, las dosis apenas estarían a disposición a finales del 2021 o hasta el 2022, "no tiene ningún caso, es de sentido común que no tiene ningún caso etiquetarlo en el Presupuesto del 2021, por eso es que no aparece para nada".

Recordó que Pablo Gómez fue muy claro en lo menos que tenemos que hacer es amarrarle las manos al gobierno porque el tema de la distribución no está, si aún no está la producción, menos va a estar la distribución.

Agregó que no tenía ningún caso etiquetar recursos para la vacuna del Covid-19 en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2021 porque se va a comprar en este 2020, y agregó: "de nada sirven para el próximo año".

Javier Hidalgo aseguró que para eso desaparecieron los 109 fideicomisos, para que parte de estos recursos se utilicen para la adquisición de las dosis de este fármaco y los 33 mil millones de pesos que le quitaron al Fondo de Salud de gastos catastróficos se utilizarán para el costo que se tendrá que hacer para la distribución.

"No tiene ningún caso prever ese gasto hasta el 2021 porque dotación de la vacuna, ganarla y tenerla lista se tiene que empezar desde este año y esto se ha empezado desde octubre y ahora se tiene que empezar a escoger cuál es la vacuna más adecuada y una vez que pasen los protocolos ya comprarla, pero ya se hicieron apartados en la misma", dijo el legislador federal.

El diputado federal aclaró que los recursos y el remanente que se obtuvieron de la desaparición de los 109 fideicomisos servirá para comprar la vacuna antes de que finalice este año, y que serán aproximadamente mil 600 millones de dólares, es decir, 25 mil millones de pesos y parte de los 33 mil millones de pesos que le quitaron al Fondo de Salud serán ocupados para su distribución.

"Para eso desaparecimos los 109 fideicomisos, su remanente, 32 mil millones se va a usar para eso, tan solo para la compra con mil 600 millones de dólares, son como 25 mil millones de pesos se dejó abierto en una posibilidad hasta abril del 2021, pero para los fideicomisos que, digamos, cuesten trabajo desaparecer en estos días, pero eso son los menores y luego con el gasto de enfermedades catastróficas, que también se dijo es para el Covid, estamos pensando que parte se usen para la distribución porque una parte es para la vacuna, que es lo que se va a usar de los 109 fideicomisos y lo de las enfermedades catastróficas es para la distribución", explicó.