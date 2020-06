Sería un "retroceso brutal" eliminar el Sipinna, señalan expertos

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que "se enteró" de otro organismo para defender los derechos de la niñez, el cual también era usado para "simular", especialistas en desarrollo social e infancia pidieron no eliminar el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna).

Durante el conversatorio "Trabajo infantil: camino de empobrecimiento", que se celebró este martes, expertos consideraron que sería un "retroceso brutal" eliminar el Sipinna, una institución producto de la lucha de las organizaciones sociales.

"Me enteré de otro grupo, otro organismo, para la defensa del niño y de la niña. Bueno, ¿y entonces para qué está el DIF? Y así crearon para todo porque era simular y cooptar", dijo este lunes el presidente López Obrador en su conferencia matutina.

Ante estas palabras, Mario Luis Fuentes, académico de la UNAM, rechazó que el DIF pueda hacer las mismas funciones que el Sipinna, ya que esa es una institución de carácter asistencialista y el Sistema Nacional es un instrumento para hacer cumplir las leyes en materia de niñez.

"No solo es equívoco, sería un retroceso brutal (eliminar el Sipinna) porque el DIF no tiene las capacidades, no tiene los instrumentos, y el Sipinna ha logrado construir, a nivel estado y municipio, una estructura que enfrenta el gran desafío: la transversalidad del interés superior de la infancia en todas las dependencias", señaló Luis Fuentes.

Por su parte, José Nabor Cruz, titular del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), se pronunció por el fortalecimiento del DIF y el Sipinna para que, en el ámbito de su competencia, sigan protegiendo a los menores de edad.

"Ambos mecanismos, más que uno absorba al otro, se complementan y tendrían que fortalecerse dado lo que ya hemos comentado del reto tan mayúsculo que enfrenta nuestra niñez en nuestro país. Claramente tendremos que buscar un esquema donde se complementen ambas instituciones", dijo Nabor Cruz.

En el conversatorio, organizado por el mismo Sipinna, también participó Silvia Novoa, directora nacional de World Vision México, quien agregó que ni el DIF ni el Sistema Nacional son redundantes y ambos deben mantenerse.

"Sipinna en el poco tiempo que lleva, con los pocos recursos que se le han asignado, ha hecho una gran labor en este sentido y nosotros podemos constatarlo porque trabajamos en casi 23 estados de la República, donde tenemos alianza tanto con el DIF y Sipinna, y sus trabajos son absolutamente complementarios", advirtió Silvia Nova.

En este encuentro virtual los expertos debatieron sobre la posibilidad de que aumente el trabajo infantil en México luego de la pandemia del coronavirus.