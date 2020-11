Servicio Postal de EEUU procesó mas de 150 mil votos después de la elección

El Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) procesó más de 150.000 votos el miércoles, un día después de que pasasen las elecciones presidenciales, por lo que algunos de ellos no contarán de cara al resultado final, según datos de la propia agencia presentados este jueves ante el juez.



Que los sufragios fuesen procesados cuando las urnas ya habían cerrado no significa necesariamente que no vayan a contarse, ya que en muchos estados estos siguen siendo válidos siempre y cuando fuesen enviados el mismo día de la jornada electoral o los días previos.



Así, se espera que esta cifra siga creciendo durante las próximas horas y días, a medida que el Servicio Postal procesa más votos enviados con poco margen antes de la votación o ese mismo día.



De los 150.000 procesados el miércoles, unos 12.000 corresponden a estados en los que los principales medios de EE.UU. aún no han proyectado un ganador, por lo que en el caso de aquellos estados que siguen aceptado su validez, podrían resultar determinantes.



Así, Nevada recibió el miércoles 4.518 votos por correo que sí se sumarán al cómputo total, del mismo modo que los 3.439 de Pensilvania y los 2.958 de Carolina del Norte.



En cambio, otros dos estados en los que la elección sigue muy reñida, Georgia y Arizona (en este último medios como Fox News proyectaron la victoria de Joe Biden, pero muchos otros siguen a la espera de que avance el escrutinio), no contabilizarán los 864 y 853 votos recibidos el miércoles, respectivamente.



La gestión del Servicio Postal se ha visto envuelta de polémica durante este ciclo electoral en EE.UU. a causa del gran número de votos por correo dada la pandemia de covid-19 y la controvertida figura de su director, Louis DeJoy, muy cercano a Trump y que planeaba implantar recortes en la agencia hasta que un juez federal se lo prohibió.



En líneas generales, los demócratas tendieron a votar por correo en números muy superiores a los de los republicanos, por lo que si una gran cantidad de votos no son contabilizados al no haber sido procesados a tiempo, esto perjudicaría potencialmente a Joe Biden.