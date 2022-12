Servicio Secreto de EE.UU. analiza si Biden podría aterrizar en AIFA, revela AMLO

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 29 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que el Servicio Secreto de Estados Unidos (USSS, por sus siglas en inglés), analiza si su homólogo de la Unión Americana, Joe Biden, aterrizará en su avión Air Force One, en el Aeropuerto Internacional Felipe ángeles (AIFA).

Reiteró que esto no es un asunto logístico, sino político, porque de lo contrario, indicó, se dirá que es un aeropuerto inseguro, malhecho y distante.

En conferencia de prensa, indicó que se le ha pedido al gobierno de Estados Unidos que "no se preste a esta oposición ramplona y conservadora que se vale de todo".

"Se está viendo lo de la llegada del presidente Biden, lo está viendo el Servicio Secreto de USA, lo que era antes el Estado Mayor. Nosotros estamos planteándoles que el avión aterrice en el Aeropuerto Felipe Ángeles.

"Ayer les explicaba que no es asunto logístico, sino político. Sino imagínense EL UNIVERSAL, Reforma, Sarmiento, dirían que es tan inseguro, malhecho y distante que ni el presidente Biden quiso llegar a ese aeropuerto. Es solo que se les está informando al gobierno de Estados Unidos, que no se preste a esta oposición ramplona y conservadora que se vale de todo, pero eso lo van a resolver la secreta", dijo.