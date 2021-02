Servidores de 4T, encargados de lista de vacunas para adultos mayores

Los servidores de la nación se harán cargo de la lista de todos los adultos mayores de 60 años que se registren en la plataforma del gobierno federal para recibir a la vacuna contra el Covid-19, aseguró Daniel Calderón, coordinador de Estrategia Digital Nacional Presidencia de la República.

"Se hará un registro en la página pública de los adultos mayores, ese registro va a llegar a los servidores de la nación y a los voluntarios que están en las brigadas (correcaminos), que por cierto ya están llamando al directorio bastante extenso que ya tenemos... que tienen que ver con los apoyos de pensión para adultos mayores, pero no tenemos a todos los adultos mayores".

El funcionario de presidencia recordó que el programa de pensión universal comienza a de los 67 años y más, mientras que para los habitantes de comunidades indígenas comienza a los 65 años y más.

"Nos falta una proporción de esa población", dijo el coordinador de Estrategia Digital Nacional Presidencia de la República, por lo que pidió a los familiares de los adultos mayores que no estén tan familiarizados con las nuevas tecnologías que ayuden con el registro.

EL UNIVERSAL ha documentado que de acuerdo con politólogos y especialistas las llamadas telefónicas que llevan a cabo los servidores de la nación a adultos mayores para conocer si desean vacunarse contra el Covid-19 es parte de una estrategia política-electoral y una promoción del gobierno federal.

Luis Carlos Ugalde, exconsejero presidente del IFE (hoy INE), dijo que la participación de estos funcionarios en la campaña de vacunación puede prestarse a un uso electoral de cara a los comicios de este año, puesto que son intermediarios entre el Presidente y el pueblo.

El académico e investigador del CIDE, Mauricio Merino, aseguró que es evidente que los servidores de la nación son usados en la campaña de vacunación con fines electorales.

Javier Oliva, especialista en seguridad, advirtió que se debe de tener cuidado en la forma en que el gobierno comunica a los adultos mayores este tema para garantizar que no sean víctimas de la delincuencia.