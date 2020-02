SFP detecta en Sader daño al erario por más de 127 mdp

Irma Eréndira Sandoval, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), informó que tras una investigación hecha al programa de otorgamiento de semilla de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en Guerrero se encontró que de 275 mil 200 sacos de maíz que se compraron para ser entregados a campesinos, sólo 171 mil 200 sacos fueron entregados, es decir hubo un faltante de 95 mil 965 sacos, lo que significa un daño al erario por más de 127 millones de pesos.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, la secretaria indicó que debido a estas irregularidades hay 12 personas investigadas, y calificó como "una inmoralidad" el que se desconoce qué pasó con estas semillas.

"Se observa un monto de 275 mil 200 sacos de maíz que se compraron, pero una entrega de una cantidad de 171 mil 200 sacos entregados, hay un diferencial muy pronunciado de cuando menos el 35% del total de sacos comprados que debe obviamente aclararse; y si no se aclara dónde quedaron este diferencial de los sacos comprados y entregados, evidentemente estaríamos hablando de un daño al erario por más de 127 millones de pesos".

"Lo cual obviamente, además del monto financiero específico, es una cuestión que implica una inmoralidad muy grande, porque son semillas que necesitaban los campesinos de nuestro país. Pero seguimos en el análisis de qué está pasando con ese diferencial".

Irma Eréndira Sandoval señaló que "tenemos identificados nombres, tenemos identificado evidentemente corporaciones o, digamos, proveedores tanto de semillas como de fertilizantes que podrían estar involucrados en estas dinámicas que estamos analizando".

Ante la pregunta de cuántos funcionarios y cuántas empresas o proveedores son los involucrados, la secretaria respondió que eran "casi una docena de personas".

Apuntó que también se detectó que se otorgó un contrato que "no necesariamente refleja las mejores condiciones de compra para el Estado como nos exige la Constitución; y esta empresa a la cual se le asigna el contrato fue responsable de entregar el 70%de las semillas certificadas y el 30% de semillas declaradas".

Entre las irregularidades detectadas están el que servidores públicos de alto nivel de Sader realizaron procedimientos deficientes de adquisición, el responsable del programa no estableció mecanismos de control y supervisión, además que hay inconsistencias importantes en los padrones de beneficiarios.

Además, se encontró que una de las empresas a las que se adjudicó contrato, tentativamente no cumplió con los requisitos; hubo una deficiente investigación de mercado para identificar proveedores; en dos contratos se excedieron los montos de compra previstos, por hasta 91 millones de pesos, además que no hubo certeza en la identificación de beneficiarios.

Sandoval Ballesteros señaló que los siguientes pasos en este caso es realizar visitas de campo para entrevistar a productores beneficiarios; vincular responsabilidades a los operadores directos de la ejecución e implementación de ambos proyectos; instar al área jurídica de la Sader a formular las acciones legales correspondientes, así como concluir líneas de investigación del Áreas de Quejas y las Visitas de Inspección, para acreditar la ocurrencia o no de irregularidades.

La secretaria agregó que también se auditará al padrón de beneficiarios del Programa de Fertilizantes.