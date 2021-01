SFP inhabilita por un año a empresa Jet Van Car Rental

Al señalar que no se permitirán las malas prácticas del pasado, la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval, informó que la dependencia a su cargo inhabilitó por un año y multa económica de millón 433 mil 874 pesos a la empresa Jet Van Car Rental, S.A. de C.V., por incumplir un contrato de arrendamiento de automóviles con el Servicio de Protección Federal.

"Avanzamos fiscalizando y sancionando en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios", destacó la funcionaria por medio de su cuenta de Twitter .

Luego en un comunicado, la SFP informó que la sanción fue publicada esta mañana en el Diario Oficial de la Federación.

La secretaria Sandoval Ballesteros aseveró que "estas medidas ratifican la estricta y permanente vigilancia de la Función Pública en todas las adquisiciones gubernamentales, con el propósito de asegurar que las contrataciones de verdad otorguen un beneficio a la sociedad".

"Estas sanciones buscan inhibir las malas prácticas, pero también recuerdan la relevancia de impulsar una nueva relación del Gobierno de México con el sector privado, basada en la ética y la confianza, tal y como ya realiza la Función Pública con programas como el Padrón de Integridad Empresarial", destacó.

Tras una investigación, el Órgano Interno de Control (OIC) en el Servicio de Protección Federal determinó que Jet Van Car Rental, S.A. de C.V. incumplió el contrato que le había sido otorgado para la renta de vehículos, al no cumplir con las especificaciones técnicas que requerían los automóviles solicitados.

El contrato señalaba que el servicio sería prestado con vehículos seminuevos, modelo 2015 en adelante, en perfecto estado de operación y funcionamiento, que no tuvieran más 40 mil kilómetros.

Sin embargo, la investigación confirmó que proporcionó 13 unidades con kilometraje superior al especificado y al menos una unidad de mayor antigüedad.