Shakira desata la locura

Ciudad de México.- El aullido de la loba se escucha en el Zócalo capitalino de la Ciudad de México a las 20:30 horas; su manada, que ocupó toda la plancha, vitorea la aparición de su líder.

Con un video de fondo en el que se observa a Shakira caminando en el desierto vestida de dorado y lentes obscuros, camina sobre el escenario, se quita las gafas para observar sorprendida a su público y al ritmo de "La fuerte".

"¡Buenas noches, México!", grita después de la primera estrofa. En la pasarela, junto a sus bailarinas y ya sin chamarra, dejando ver su ya clásico vestido rosa, interpreta "Girl like me", con la que emociona y descontrola a las mexicanas al mencionarlas.

La jefa de gobierno, Clara Brugada, aseguró que la colombiana Shakira consiguió una asistencia de 400 mil personas, con lo que rompió un récord.

"Shakira, Shakira" grita la manada antes de iniciar con el himno femenino: "Las de la intuición", al tiempo que el cielo se ilumina de colores y después de solo una estrofa suelta el clásico "Estoy aquí", con fuegos artificiales.

"¡Estoy aquí, Mexico!", grita, para luego preguntar: "¿Cómo está mi gente de México? ¡Esto es un sueño! Qué poético ver este lugar tan lleno de ustedes, muchísimas gracias a los que han estado acampando desde temprano, bajo el sol, como siempre venciendo todos los obstáculos, juntos conmigo. Hoy tengo una mezcla de emoción, de nostalgia y de agradecimiento porque hoy es el último día aquí, en nuestra gira en México, mi casa".

"Gracias por toda la emoción y alegría que me han hecho vivir siempre tan acompañada, tan querida, tan comprendida. No hay mejor reencuentro que el de una lobita con su manada mexicana. Hoy aquí en el Zócalo y siempre, somos uno", continúa entre el grito de emoción del público.

Desde niños y grupos de amigos hasta familias enteras levantan sus celulares para tener un recuerdo de la noche, la última de Shakira de este tour, en la CDMX.