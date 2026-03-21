SHCP reactiva subsidio a la premium y diésel

Ciudad de México.- Tras más de un año sin subsidiar las gasolinas y ante el aumento de los petroprecios internacionales como efecto del conflicto en Medio Oriente, el gobierno federal reactivó el estímulo fiscal que aplica para evitar el gasolinazo.

Lo anterior a pesar del acuerdo con gasolineros para que el combustible regular de mayor consumo permanezca por debajo de los 24 pesos por litro.

En una edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó que del 21 al 27 de marzo otorgará un estímulo fiscal a los consumidores de Magna de 24.08% equivalente a 1.61 pesos por litro.

Mientras que para la premium gozará de un subsidio de 7.47%, es decir de 0.4224 pesos para que los consumidores no paguen completa la cuota del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS).

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Para el caso del diésel el estímulo aumentará a 61.80% con lo cual el apoyo por medio del IEPS es de 4.55 pesos por litro.

Antes, el titular de la SHCP, Edgar Abraham Amador Zamora, había manifestado que los combustibles no tendrían aumentos. En el marco de la Convención Bancaria, aseguró que hay estabilidad en el precio de los combustibles.

"Vamos a proteger la economía de las familias; el mecanismo está hecho para que lo absorbamos en el sector público, y no vamos a tener un impacto en el balance", manifestó.

Finalmente, Amador Zamora puntualizó que "el mensaje es muy claro, no hay una modificación en los precios de los combustibles para las familias".