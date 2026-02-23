Sheinbaum a reúne a su gabinete en Palacio Nacional

Este lunes 23 de mayo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo convocó a una reunión con su gabinete legal y ampliado en Palacio Nacional.

La convocatoria de carácter urgente y que se prolongó por poco más de dos horas, se dio en el contexto del operativo de seguridad efectuado el domingo en Talpa, Jalisco, que resultó en el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), hecho que derivó en un reforzamiento visible de la seguridad en las inmediaciones del recinto histórico.

Al encuentro acudieron el titular de la Sedena, Ricardo Trevilla Trejo; el secretario de Marina, Pedro Morales Ángeles; el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch—quien ingreso de manera discreta—;la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel; el secretario de Salud, David Kershenobich, y la secretaria de Cultura, Claudia Curiel, entre otros funcionarios federales.

De acuerdo con fuentes consultadas por EL UNIVERSAL, durante el encuentro la mandataria federal hizo un reconocimiento expreso a las Fuerzas Armadas por la operación del domingo, al tiempo que subrayó la importancia de mantener la coordinación entre dependencias para preservar la estabilidad y la gobernabilidad en el país.Asimismo, Sheinbaum pidió reforzar el trabajo territorial en las entidades, especialmente en aquellas donde se han registrado hechos violentos en las últimas horas, y solicitó a su equipo revisar la agenda estratégica de los próximos meses.Según las fuentes, la instrucción central fue no bajar la guardia y consolidar la presencia institucional en el territorio, con énfasis en la coordinación interinstitucional y el seguimiento puntual de los operativos de seguridad.Mientras al interior del recinto se desarrollaba el encuentro, en el exterior la escena era distinta: elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional resguardando la calle Corregidora, algunos de ellos con armas largas y equipo de artillería.Al finalizar el encuentro, medios de comunicación cuestionario al titular del ISSSTE, Martí Batres, quién confirmó que se le hizo un reconocimiento a la Sedena por su "patriotismo", y señaló que fue una reunión que se hace 15 días para el balance de las acciones.