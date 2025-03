Sheinbaum adelanta intención de albazo de Norma Piña

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acusó a la ministra presidenta de la Suprema Corte (SCJN), Norma Piña, y a otros ministros de buscar dar un "albazo" y designar a la mayoría de los que integrarán el nuevo Órgano de Administración Judicial (OAJ).

La Mandataria federal acusó en conferencia de prensa que Norma Piña y algunos ministros quieren adelantarse y dejar su propio órgano administrativo.

Ayer lunes, la ministra Loretta Ortiz Ahlf acusó que el pleno de la SCJN pretende adelantarse a la designación de tres de las cinco personas que integrarán el Órgano de Administración Judicial.

"Imagínense, es absurdo (...) ¿Qué quiere hacer la ministra presidenta junto con otros más? Pues adelantarse, ellos ya se van, se van en agosto, no se nos olvide. Ellos dejan su cargo en agosto, el 1 de septiembre entra la nueva Corte, confirmada por nueve personas. Solamente tres ministras decidieron participar en la elección que son: La ministra Yasmín Esquivel, Lenia Batres y Loretta. Los demás decidieron que ya no iban a participar.

"Entonces quieren adelantarse. En efecto, estoy de acuerdo con la ministra Loretta, quieren adelantarse, quieren dar un albazo. ¡Háganme el favor! Dejar ellos su propio órgano administrativo. Está muy mal", dijo.

En Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo señaló que los ministros y ministras que impulsan esta acción necesitan ocho votos para lograrlo, "y no tienen ocho votos".

Recomendó que en estos cinco meses que restan a las actuales ministras y ministros del Máximo Tribunal, deberían de dedicarse a evitar que se entreguen amparos a delincuentes, pues con esto, indicó, podrían recuperar parte del reconocimiento de la población y dejar de estar dando "albazos".

"Sería muy bueno que estos cinco meses se dedicaran a eso, a lo mejor recuperarían parte de su reconocimiento público y dejan de estar dando albazos de algo que le corresponde a la nueva Corte, que va a ser elegida por el pueblo de México", dijo.