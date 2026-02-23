Sheinbaum afina reforma electoral con Morena y PVEM en Palacio Nacional

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 23 (EL UNIVERSAL).- A un día de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presente formalmente su propuesta de reforma electoral, la noche de este lunes sostiene una reunión privada con integrantes de la Comisión Presidencial y dirigentes partidistas en Palacio Nacional.

Reunión clave para afinar reforma electoral

El objetivo de este encuentro es afinar los últimos detalles del proyecto que será enviado al Poder Legislativo mañana tras su presentación este martes.

Al encuentro acudió la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde.

También arribaron representantes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), entre ellos Jorge Emilio González "El niño verde", quien asistió en representación del senador Manuel Velasco, así como el diputado federal Carlos Puente.

¿Ya tienen la versión final?, se le preguntó a Emilio González al llegar al estacionamiento de Palacio Nacional.

No, yo vengo por Manuel Velasco no va a venir, está en Polanco. Vamos a oír, no conocemos la versión final", indicó al agregar que aún desconocen a qué Cámara será enviada la propuesta de la reforma electoral.

Participación de autoridades y coordinadores legislativos

De acuerdo con fuentes consultadas por EL UNIVERSAL, la reunión tiene como propósito revisar los ejes centrales de la reforma, evaluar el respaldo parlamentario y delinear la ruta legislativa que seguirá la propuesta una vez que sea presentada públicamente.

Al encuentro también llegó la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el coordinador de la Comisión Presidencial, Pablo Gómez.

A la reunión también llegó Ignacio Mier, coordinador de los senadores de Morena, y Ricardo Monreal, líder de los diputados morenistas.