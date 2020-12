Sheinbaum agradece a fieles por quedarse en casa

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, agradeció a los fieles de la Virgen de la Guadalupe que se quedaron en casa para evitar concentraciones en la Basílica, ante la alerta de emergencia por Covid-19 en la capital.

A través de redes sociales, Sheinbaum destacó la coordinación con autoridades de la Iglesia católica para mantener cerrado este recinto religioso, del 10 al 13 de diciembre.

"La Basílica de Guadalupe en 11 de diciembre de 2020. Gracias a todos los fieles y al esfuerzo compartido para mantenernos en casa. #JuntosVamosASalirAdelante", escribió, además que compartió un video.

En una tarjeta informativa se informó que desde el 1 de diciembre se implementó un operativo en la zona de la Basílica de Guadalupe, en el que participan la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Seguridad Ciudadana, Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, Alcaldía Gustavo A. Madero, en coordinación con la Arquidiócesis Primada de México, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), la Insigne y Nacional Basílica de Guadalupe para orientar a los peregrinos.

Se refirió que en las inmediaciones del templo mariano, permanecerán filtros sanitarios hasta el 15 de diciembre, para ofrecer atención médica, gel antibacterial y cubrebocas, así como detectar posibles casos de coronavirus.

Añadió que todos los días se realiza la sanitización del atrio del templo, establecimientos, plazas y vía pública, mientras que en el Puente Papal se instalaron dos cámaras termográficas con alcance de 40 metros, para medir la temperatura corporal.

El Gobierno de la Ciudad de México llamó este viernes a la población a ser responsable y seguir cinco reglas con el objetivo de disminuir los contagios:

1) Quédate en casa. Si no tienes que salir, no salgas, no te expongas, evita contagiarte o contagiar a tu familia.

2) Si es indispensable que salgas, usa cubrebocas y mantén la sana distancia SIEMPRE.

3) No fiestas, ni posadas ni reuniones con amigos y familiares. Se hace un llamado a pasar las fiestas decembrinas solo con personas que viven en la misma casa.

4) Las compras las deberá realizar solamente una persona del hogar.

5) Si eres positivo a COVID-19, aíslate 15 días y llama a Locatel (55-5658-1111) para recibir apoyo y seguimiento médico.