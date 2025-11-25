logo pulso
Sheinbaum agradece amistad a Xiomara Castro en encuentro diplomático

Sheinbaum destaca la buena relación bilateral con Honduras y el compromiso social de Castro en la recta final de su mandato.

Por El Universal

Noviembre 25, 2025 09:15 p.m.
Sheinbaum agradece amistad a Xiomara Castro en encuentro diplomático

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 25 (EL UNIVERSAL).- Luego de que la tarde de este martes recibió en Palacio Nacional a su homóloga de Honduras, Xiomara Castro, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, le agradeció la amistad y la buena relación bilateral con México.

En redes sociales, la jefa del Ejecutivo mexicano destacó el trabajo realizado por Castro al frente del gobierno hondureño, pues está en la recta final de su mandato, así como su compromiso con las causas sociales de su país.

Sheinbaum agradeció, además, la amistad y la cooperación que se ha mantenido entre ambos gobiernos.

El encuentro ocurre en un contexto de continuidad en la agenda diplomática de México con otras naciones, las últimas fueron con Francia y Canadá.

